Ну за місяць нормально. Українському Криму потрібна буде вода.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:53
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02
Бриф по николаевской области
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:21
Западные пригороды киева
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 бер, 2022 14:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:35
Яка красава!
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила про проведення "переклички" серед українських прокурорів з метою виявлення тих, хто втік із країни.
"Скоро проведемо "перекличку" особового складу та зрозуміємо, хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який утік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагалися підкупити прикордонників, де?",
"Днями доручу створити групу для складання списку "хероїв". Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - підсумувала генпрокурор.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:42
Успіх
Все хорошо, разная шпиономания. Уже закидали землей все метки наркоторговцев, они в ярости. Пишите.
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Беларуси замечено передвижение техники ВС РБ с опознавательными знаками — красный прямоугольник
Сегодня в 9:54 (минское время) на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область) была замечена колонна военной техники ВС РБ.
Это 38-я десантно-штурмовая бригада ВС РБ. В сопровождении стояли военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, 3 единицы МБТС «Кайман», Волаты с 122-мм нарезными минометами Нона.
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Кроме того, мы стали замечать, что беларусскую военную технику начали обозначать опознавательными знаками — красный прямоугольник на борту.
Для простоты распространения, видео доступно и на YouTube
Додано: Чет 03 бер, 2022 15:15
от що треба зробити якнайшвидше!!!
(в реалії)
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Додано: Чет 03 бер, 2022 15:23
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