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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 204205206207208>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:24

  greenozon написав:от що треба зробити якнайшвидше!!!
(в реалії)

https://twitter.com/AFP/status/1499271075594903552

removed and dildoed :!: :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:45

  greenozon написав:Яка красава!
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила про проведення "переклички" серед українських прокурорів з метою виявлення тих, хто втік із країни.

"Скоро проведемо "перекличку" особового складу та зрозуміємо, хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який утік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагалися підкупити прикордонників, де?",

"Днями доручу створити групу для складання списку "хероїв". Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - підсумувала генпрокурор.


https://interfax.com.ua/news/general/806236.html


я не пойняв - шо за гендерна дискримінація? чому мова тільки про хлопців? там не тільки "хлопці", там і прокурорки є і вони всі ( і "м" і "ж") по статусу фактично прирівняні до військовослужбовців. закон україни забороняє "ущімляти" в правах за гендерними (в т.ч.) ознаками, кому як не прокурорці це знати.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони? :evil:
Востаннє редагувалось lapay в Чет 03 бер, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:55

  Успіх написав:...так само, як і не пишу "конкретно/що саме і скільки", що ми вчора півдня завантажували ящики з різною/різними.... :wink:

З товаром?
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Такое впечатление, что о поставках оружия западом речь уже не идёт, все боятся 3 мировой
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня были разрушены дома недалеко от меня...
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:16

  Starikan написав:Такое впечатление, что о поставках оружия западом речь уже не идёт, все боятся 3 мировой

Где вы берете информацию?? Что за глупости?? Оружие заходит ежедневно. Просто раньше вам рассказывали в каком аэропорту какой Геркулес или Супер Гэлэкси приземлился. А сейчас все наши аэропорты кроют ракеты, и потому все передается на территории Европы и дальше доставляется скрыто. Вчера турецкие грузы зашли, не исключено что ещё байрактаров дали. Думали привлекут поразвозить, но без нас справились.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:17

  Starikan написав:Такое впечатление, что о поставках оружия западом речь уже не идёт, все боятся 3 мировой


навпаки, зброї буде не багато, а ДУЖЕ багато
основне - як її оперативно доставити в точку використання...

https://www.dw.com/uk/nimechchyna-nadas ... a-60995972
https://lb.ua/society/2022/03/02/507727 ... ovimi.html
https://zaxid.net/horvatiya_i_kanada_da ... i_n1537166
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ?

Войска за несколько часов до атаки знали о точном времени.

Но не надо думать,что не готовился никто. Просто силы очень неравны.
И да, тактика бить коммуникации куда успешнее бойни в лоб. Единственное, я бы создавал много ДРГ с этими Инлавами и просто РПГ, и громил этих котят на коммуникациях. Но , надо признать, качественные ДРГ-ники готовят месяцами. Это спецы, это дорого.
Я надеюсь сейчас тысячи иностранных добровольцев составят костяк будущих дрг. И будут бить из засад этих растерянных ванюшек. Как в Афгане. А вертолеты с радостью включатся в переброску и обеспечение маневренности (эвакуации после удара) этих спецов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:39

Hotab

Вертолеты не будут видны рос. ПВО/спутникам ?
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