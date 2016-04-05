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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 205206207208>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:51

  Starikan написав:Такое впечатление, что о поставках оружия западом речь уже не идёт, все боятся 3 мировой

Отримають і війну, і ганьбу!
Każda głowa ma swoją czapkę.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:52

  Hotab написав:
  lapay написав:Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ?

Войска за несколько часов до атаки знали о точном времени.

Но не надо думать,что не готовился никто. Просто силы очень неравны.
И да, тактика бить коммуникации куда успешнее бойни в лоб. Единственное, я бы создавал много ДРГ с этими Инлавами и просто РПГ, и громил этих котят на коммуникациях. Но , надо признать, качественные ДРГ-ники готовят месяцами. Это спецы, это дорого.
Я надеюсь сейчас тысячи иностранных добровольцев составят костяк будущих дрг. И будут бить из засад этих растерянных ванюшек. Как в Афгане. А вертолеты с радостью включатся в переброску и обеспечение маневренности (эвакуации после удара) этих спецов.

Под Одессой где ударили по общежитию ПВО, если не ошибаюсь погибло около 22 солдат, ракеты же не за 1 секунду летят. Сколько времени у солдата было по тревоге выбежать и покинуть помещение?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Сколько времени у солдата было по тревоге выбежать и покинуть помещение?

Надо спрашивать у командиров на местах. Почему не выселили из общаги. Возможно ограничились лишь усилением дежурных сил, подняв их по тревоге. А "ненужных" для боевого дежурства не поднимали. Я бы и сам не подумал, что эти свиньи могут бить по общагам. Сценарий тотальной бомбардировки в стиле 22.06.1941 казался просто невероятным. Уже не кажется.

  demichh написав:Вертолеты не будут видны рос. ПВО/спутникам ?

На 5-10 метрах никто никого не видит. Если подниматься выше, то ПВО (ДРЛО) увидит. Спутник вообще мимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Чернигове километрах в 5 горит нефтебаза, огромный столб черного дыма, как думаете, безопасное ли это расстояние для подвалов, бомбоубежищ, не накроет ли углекислым газом город?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не накроет, горячий углекислый газ от пожара легче воздуха, плюс при горении выделяется и вода, а ее пар легче воздуха.
а там его ветер развеет, километрах на 5 высоты.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:19

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Прикрепить сам файл (.pdf) не могу.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:29

greenozon
Про истребители забудьте, уже сто раз за крайние 2 дня сообщали, что передавать не будут.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:32

  vitaliian написав:
Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.


Худше для кого?
Для Макрона?
Для Франції?
Для ЄС?
Для Путіна?
Для РФ?
Для України?
Глобально світові?

Чи це чергове вираження занепокоєності і стурбованості?
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я надеюсь, что это худшее произойдет на всей территории россии! Скоты!
Howl
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  #<1 ... 205206207208>
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