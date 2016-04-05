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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 206207208209>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:29

greenozon
Про истребители забудьте, уже сто раз за крайние 2 дня сообщали, что передавать не будут.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:32

  vitaliian написав:
Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.


Худше для кого?
Для Макрона?
Для Франції?
Для ЄС?
Для Путіна?
Для РФ?
Для України?
Глобально світові?

Чи це чергове вираження занепокоєності і стурбованості?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я надеюсь, что это худшее произойдет на всей территории россии! Скоты!
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:38

Друзі,поки не намагайтеся залишити Ірпінь, Бучу - там навколо куча дрг по лісам ховаються. Наша тероборона полює зараз на них.
Не залишайте свої домівки . Бережить себе.
Все буде 🇺🇦
Щойно мої сусіди незважаючи на мої попередження виїхали с Ірпіня, двома машинами. По дорозі десь поблизу Горенки виповзли два закривавлених тіла та відкрили вогонь по ним. Встигли звалити . Одного частково переїхали .
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:54

  lapay написав:Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони? :evil:

Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:57

  juristkostya написав:
  lapay написав:Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони? :evil:

Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться

Зараз він все робить правильно.

Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59

  Frant написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони? :evil:

Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться

Зараз він все робить правильно.

Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
правильное решение, принятое с опозданием, не является правильным(с)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Зараз він все робить правильно

Згоден.
ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вполне допускаю.
Но глобально мы профукали минимум месяц на подготовку. Слушали про первое мая и шашлыки.
juristkostya
 
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