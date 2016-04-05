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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:25
Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:29
greenozon
Про истребители забудьте, уже сто раз за крайние 2 дня сообщали, что передавать не будут.
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Starikan
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:32
vitaliian написав:
Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.
Худше для кого?
Для Макрона?
Для Франції?
Для ЄС?
Для Путіна?
Для РФ?
Для України?
Глобально світові?
Чи це чергове вираження занепокоєності і стурбованості?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:33
Я надеюсь, что это худшее произойдет на всей территории россии! Скоты!
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Howl
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:38
Друзі,поки не намагайтеся залишити Ірпінь, Бучу - там навколо куча дрг по лісам ховаються. Наша тероборона полює зараз на них.
Не залишайте свої домівки . Бережить себе.
Все буде 🇺🇦
Щойно мої сусіди незважаючи на мої попередження виїхали с Ірпіня, двома машинами. По дорозі десь поблизу Горенки виповзли два закривавлених тіла та відкрили вогонь по ним. Встигли звалити . Одного частково переїхали .
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edvardd
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:54
lapay написав:
Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони?
Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
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juristkostya
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:57
juristkostya написав: lapay написав:
Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони?
Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
Зараз він все робить правильно.
Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:59
Frant написав: juristkostya написав: lapay написав:
Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло.
Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа.
Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони?
Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
Зараз він все робить правильно.
Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
правильное решение, принятое с опозданием, не является правильным(с)
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juristkostya
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:01
Frant написав:
Зараз він все робить правильно
Згоден.
ЮристКостя, я давно не погоджувався з Будівельником, але в вашому спорі він в рази ближче до істини. Те, що пропонуєте ви, то радянська армія зразка літо 41-го. В прикордонних котлах залишилась би вся армія.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:08
Вполне допускаю.
Но глобально мы профукали минимум месяц на подготовку. Слушали про первое мая и шашлыки.
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juristkostya
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