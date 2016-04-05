lapay написав:Визріло в мене одне питання, яке торкається цієї війни, аж накіпіло. Скільки в Києві виловили глибоких диверсантів, які сиділи тут по кілька місяців, в інших містах теж були. Зараз з'являються документи, що підготовка до вторгнення велась з літа. Ну невже СБУ чи ГРУ не могла отримати інформацію, що готується реальний наступ? Якщо була, то чому замість гранатометів на прикордонні області, вирішили імпортувати смартафони?
Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
Зараз він все робить правильно.
Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
Сам Хуйло ще не був твердо впевнений що почне та коли. Згадайте його постійні переноси. Ну змобілізували, а орки не нападуть. Куди потім цю всю ораву дівати.
Серйозний пройоп, це те що пустили біля Криму. Там вузький перешийок. Ну можна було все замінувати, та повністю перекрити рух перед нападом. Я думаю відносно цього випадку треба зробити серйозні висновки на майбутнє.
juristkostya написав:Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться
Зараз він все робить правильно.
Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
Сам Хуйло ще не був твердо впевнений що почне та коли. Згадайте його постійні переноси. Ну змобілізували, а орки не нападуть. Куди потім цю всю ораву дівати.
Серйозний пройоп, це те що пустили біля Криму. Там вузький перешийок. Ну можна було все замінувати, та повністю перекрити рух перед нападом. Я думаю відносно цього випадку треба зробити серйозні висновки на майбутнє.
Як і не прикритий Київ з півночі, недавно КХ писав про укріпрайон ще часів ВВВ по річці Ірпінь.
Вікі пише Перша лінія оборони проходила від Дніпра по річці Ірпінь до Білогородки і далі — через населені пункти Віту-Поштову, Лісники, Мриги і доходила лівим флангом до р. Дніпро, по древнім природним рубежам оборони Київщини, про що, зокрема, свідчать Ходосівське городище та Змієві вали. Тут проходив кордон між Московським царством і Річчю Посполитою, встановлений укладенням 26 квітня 1686 року «Вічного миру». Загальна протяжність між флангами, з півночі на південь — близько 85 км, глибина оборонної смуги від 1 до 6 км. На 5—10 км усередину від цієї лінії оборони було вирито близько 30 км протитанкових ровів, споруджено 750 дзотів, закладено близько 15 км мінних полів.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 бер, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Президент Франции после разговора по телефону с Путиным заявил: Худшее впереди. Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия.
Порох би розрулив, наприклад, через референдум на нашій частині областей - чи хочуть вони приєднуватись до Лугандона. Крим... проти ядерноо лома нема прийома. Нейтральний статус теж складне питання, можна було погрязти в конституційних процедурах. Зараз головне перемир'я, через два тижні вона, ця гнила Раша, може і сама посипатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
flyman написав:Чому десант в спину не висадався із ОРДЛО в тил ЗСУ.
ОРДЛО нічим було. А ерефія, якщо відкрито, замахнулась на більше.
Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО. Тем более, в части армии. Тут как раз мы видим, что наличие укреплённых позиций сделало десант нецелесообразным (не утверждаю, но такая трактовка как минимум имеет право на жизнь)
Frant написав: quote="5407476:juristkostya"] Потому как патриотизм власти никак не коррелирует с ее профессионализмом. Зе безусловно профнепригоден, просто, сейчас не время в эту тему углубляться[/quote
Зараз він все робить правильно.
Питання в тому, що слід було розпочинати мобілізацію і військовий стан три тижня назад
Сам Хуйло ще не був твердо впевнений що почне та коли. Згадайте його постійні переноси. Ну змобілізували, а орки не нападуть. Куди потім цю всю ораву дівати.
Серйозний пройоп, це те що пустили біля Криму. Там вузький перешийок. Ну можна було все замінувати, та повністю перекрити рух перед нападом. Я думаю відносно цього випадку треба зробити серйозні висновки на майбутнє.
Як і не прикритий Київ з півночі, недавно КХ писав про укріпрайон ще часів ВВВ по річці Ірпінь.
Вікі пише Перша лінія оборони проходила від Дніпра по річці Ірпінь до Білогородки і далі — через населені пункти Віту-Поштову, Лісники, Мриги і доходила лівим флангом до р. Дніпро, по древнім природним рубежам оборони Київщини, про що, зокрема, свідчать Ходосівське городище та Змієві вали. Тут проходив кордон між Московським царством і Річчю Посполитою, встановлений укладенням 26 квітня 1686 року «Вічного миру». Загальна протяжність між флангами, з півночі на південь — близько 85 км, глибина оборонної смуги від 1 до 6 км. На 5—10 км усередину від цієї лінії оборони було вирито близько 30 км протитанкових ровів, споруджено 750 дзотів, закладено близько 15 км мінних полів.
Я бачив деякі з тих бетонних коробок. Зараз вони оточені лісами. А у ІІ світову -- витримували проти німців лічені години. Оглядові щілини -- широкі. Якраз аби влучити з гранатометів. Але навіть це зайве -- нагору виходить труба і треба лише накидати вниз гранат.
Кажуть навіть, що ту "оборону" робили проти кінноти...
До речі, -- робили після ГолодоМору. Мабуть, на прокляті гроші...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
«Жители России вы наблюдаете, как меняется ваша жизнь? Как Путин превратил великую Россию в помойку, над которой смеется весь мир. Вы еще не осознали, что ему на вас глубоко насрать? Он давно подписал контракт с сатаной и вскоре отправится в ад. Вы говорите, что вас разгоняют на площадях и сажают в заки… У нас летают ракеты, каждый день зачищают города, люди сидят в бомбоубежище. Вот что значит настоящий страх, а не то что на вас помашут дубинкой и вы запуганные убегаете. Вы восклицаете, что „государство Россия велико“, „великий народ“. Но, как показывает практика, это все неправда. Будь вы великим народом, вы бы стояли на площадях и отстаивали свои права. Наш президент с народом, а ваш где? Сидит в глубокой яме. Если не примите меры, то останетесь на утопающем корабле. Призываю вас выходить на улицы. Посмотрите на мимику ваших политики, включая вашего ботоксного президента. Это просто стадо орков, которым всего мало. Мне жаль вас очень. В России есть хорошие люди, люди, которые думают. Но пока вы будете ссыкунами, сидящими по своим квартирам и думающими о том, что меня побьют, так и будете сидеть и будете смотреть, как ваш тиран уничтожает вашу Россию». Барских также заявил, что больше не будет выступать в РФ. «Территория России вычеркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию никто не захочет приезжать, вас никто не захочет видеть. Уже отменили рейсы, самолеты, заметили? Вы постоянно гоните на Америку, на Европу, а сами комфортно живете за счет американских и европейских компаний. Теперь медленно смотрите за тем, как вас будут отключать от всего мира. И вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия». https://life.nv.ua/znamenitosti/maks-ba ... 21718.html