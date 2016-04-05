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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 208209210211>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Серйозний пройоп, це те що пустили біля Криму.
Там вузький перешийок
подставляться под грады,с бесконечным подвозом боеприпасов? Может лучше запустить колону на 300 км вглубь и подождать пока у них закончится солярка?
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:48

  Hotab написав:
  flyman написав:Чому десант в спину не висадався із ОРДЛО в тил ЗСУ.

ОРДЛО нічим було.

Стандартные, насильственные манкурты. И Крым в том числе.
  Hotab написав:А ерефія, якщо відкрито, замахнулась на більше.

Правильно, никто нам не собирается что-то пакращувать - нужны рабы и пушечное мясо.

Я уже пытался объяснить, что это "Империалистическая", но как понимаю, по наитию не восприняли. И процессы навязанные Украине и всем реальным производителям - тотальной ликвидацией.
Аналог достаточно яркий - Сирия.
Отсюда вывод:
Или Мы - или нас, а третьего нет по определению.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:51

посмотрите до конца...

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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:55

Главная цель России - взятие Киева, столицы с ее государственными учреждениями и администрацией президента Владимира Зеленского. Бои за город идут полным ходом.

Очевидно, что президент Путин многие месяцы провел за изучением планов своих генералов, которые должны по идее завершиться захватом тяготеющего к Западу славянского собрата и возвращением его в орбиту Москвы.

План вторжения в целом состоял из нападения по трем направлениям, с севера, востока и юга, с артиллерийскими и ракетными ударами для подавления сопротивления, за которыми должны были последовать пехота и танки.

В идеале Путин хотел бы, чтобы правительство Зеленского как можно быстрее капитулировало, а на его место пришло марионеточное правительство с кукловодом в Москве.

Важно было также избежать продолжительной военной кампании в городских условиях и не допустить укрепления национального сопротивления.

"В краткосрочной перспективе успешный захват Россией Киева был бы военным и политическим успехом стратегического значения", - говорит бывший бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований (IISS).

"Но это не обязательно означало бы уничтожение украинского правительства, если оно заранее подготовило планы по созданию запасного центра управления страной в западной части Украины", - добавляет он.

Российское вторжение пошло не совсем по плану: согласно британской военной разведке, сотни российских военных были убиты, а российской армии оказано ожесточенное сопротивление.

Тем не менее наблюдается продвижение нападающих, российские войска в три раза превышают по численности украинские. Также имеются некоторые вопросы к решениям украинского военного руководства и способности украинской армии удерживать натиск россиян.

Если российское вторжение перерастет в долговременную оккупацию Украины, то вполне можно представить, что страны Запада поддержат украинское партизанское движение, точно так же, как США помогали афганским моджахедам в борьбе с СССР в 1980-е.

Фрэнк Гарднер. Военный обозреватель Би-би-си.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО

Твою мать. Вы начинаете бесить своей уропостостью. Количество?? А качественный состав?? Не бывает десанта без самолётов (либо кораблей) и роя вертолетов. Как в гостомеле, где их было 3 десятка. ОРДЛО не могло делать вид, что "мы сами" высадили десант.
Кроме того, какой может быть десант без предварительного связывания ВСЕХ укр. резервов боями. Что рашисты и сделали.
Тут и так нервы ни к черту, найдется упоротый, который несёт дичь.

Кароч, просто в ордло такой деснт погиб бы сразу. А когда боями связаны все бригады по всей стране - очень даже да!
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:13

  Bobua написав:
  flyman написав:Як і не прикритий Київ з півночі, недавно КХ писав про укріпрайон ще часів ВВВ по річці Ірпінь.


Вікі пише
Перша лінія оборони проходила від Дніпра по річці Ірпінь до Білогородки і далі — через населені пункти Віту-Поштову, Лісники, Мриги і доходила лівим флангом до р. Дніпро, по древнім природним рубежам оборони Київщини, про що, зокрема, свідчать Ходосівське городище та Змієві вали. Тут проходив кордон між Московським царством і Річчю Посполитою, встановлений укладенням 26 квітня 1686 року «Вічного миру». Загальна протяжність між флангами, з півночі на південь — близько 85 км, глибина оборонної смуги від 1 до 6 км. На 5—10 км усередину від цієї лінії оборони було вирито близько 30 км протитанкових ровів, споруджено 750 дзотів, закладено близько 15 км мінних полів.


Я бачив деякі з тих бетонних коробок.
Зараз вони оточені лісами.
А у ІІ світову -- витримували проти німців лічені години.
Оглядові щілини -- широкі. Якраз аби влучити з гранатометів. Але навіть це зайве -- нагору виходить труба і треба лише накидати вниз гранат.

Кажуть навіть, що ту "оборону" робили проти кінноти...

До речі, -- робили після ГолодоМору. Мабуть, на прокляті гроші...

Яка кіннота по болотам?

Лінія використовувалася ще з часів Речі Посполитої, якщо ти не знав, то я давно в курсі, що по р.Ірпінь ішов кордон колись.

Природня перешкода + штучні укріплення.

Якось на лінії розмежування з ОРДЛО можна було понатицяти укріплень, з нуля, а тут, як мінімум двічі використана, майже готова, бери і користуйся, тьху ...
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 бер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:16

03 березня 2022
Верховна Рада України ухвалила 14 законів та одну постанову
https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220149.html
Верховна Рада України затвердила Законом Указ Президента України "Про загальну мобілізацію"
https://www.rada.gov.ua/news/razom/2201 ... 1%96%D1%8E
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:17

  Козак-характерник написав:Главная цель России - взятие Киева, столицы с ее государственными учреждениями и администрацией президента Владимира Зеленского. Бои за город идут полным ходом.

Очевидно, что президент Путин многие месяцы провел за изучением планов своих генералов, которые должны по идее завершиться захватом тяготеющего к Западу славянского собрата и возвращением его в орбиту Москвы.

План вторжения в целом состоял из нападения по трем направлениям, с севера, востока и юга, с артиллерийскими и ракетными ударами для подавления сопротивления, за которыми должны были последовать пехота и танки.

В идеале Путин хотел бы, чтобы правительство Зеленского как можно быстрее капитулировало, а на его место пришло марионеточное правительство с кукловодом в Москве.

Важно было также избежать продолжительной военной кампании в городских условиях и не допустить укрепления национального сопротивления.

"В краткосрочной перспективе успешный захват Россией Киева был бы военным и политическим успехом стратегического значения", - говорит бывший бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований (IISS).

"Но это не обязательно означало бы уничтожение украинского правительства, если оно заранее подготовило планы по созданию запасного центра управления страной в западной части Украины", - добавляет он.

Российское вторжение пошло не совсем по плану: согласно британской военной разведке, сотни российских военных были убиты, а российской армии оказано ожесточенное сопротивление.

Тем не менее наблюдается продвижение нападающих, российские войска в три раза превышают по численности украинские. Также имеются некоторые вопросы к решениям украинского военного руководства и способности украинской армии удерживать натиск россиян.

Если российское вторжение перерастет в долговременную оккупацию Украины, то вполне можно представить, что страны Запада поддержат украинское партизанское движение, точно так же, как США помогали афганским моджахедам в борьбе с СССР в 1980-е.

Фрэнк Гарднер. Военный обозреватель Би-би-си.

"Мать городов русских".
Без Києва ідея великої Росії неповноцінна.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:30

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО

Твою мать. Вы начинаете бесить своей уропостостью. Количество?? А качественный состав?? Не бывает десанта без самолётов (либо кораблей) и роя вертолетов. Как в гостомеле, где их было 3 десятка. ОРДЛО не могло делать вид, что "мы сами" высадили десант.

В этом нет логики. Просто ни малейшей:
С момента признания "республик" отпали препятствия официально насытить их нужными войсками.
Так что, очевидно, тут работали не политические, а сугубо военные соображения.
По сути, вы сами признали, что наличие подготовленной обороны и не позволило сделать такую заброску со стороны ОРДЛО

Ещё раз подчеркну: я не занимаюсь обсуждением военной стратегии, это не мое. Я лишь беру ваши же аргументы и вижу в них принципиальные логические нестыковки.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 20:32

Бий окупанта!

Нарешті, ще в 2014 треба було прийняти. 8)

Перший заступник голови комітету, народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що тепер цивільні українці можуть відстрілювати російських окупантів.

"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - написав Осадчук на своїй сторінці в Facebook.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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