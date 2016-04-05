Додано: Чет 03 бер, 2022 19:55

Главная цель России - взятие Киева, столицы с ее государственными учреждениями и администрацией президента Владимира Зеленского. Бои за город идут полным ходом.



Очевидно, что президент Путин многие месяцы провел за изучением планов своих генералов, которые должны по идее завершиться захватом тяготеющего к Западу славянского собрата и возвращением его в орбиту Москвы.



План вторжения в целом состоял из нападения по трем направлениям, с севера, востока и юга, с артиллерийскими и ракетными ударами для подавления сопротивления, за которыми должны были последовать пехота и танки.



В идеале Путин хотел бы, чтобы правительство Зеленского как можно быстрее капитулировало, а на его место пришло марионеточное правительство с кукловодом в Москве.



Важно было также избежать продолжительной военной кампании в городских условиях и не допустить укрепления национального сопротивления.



"В краткосрочной перспективе успешный захват Россией Киева был бы военным и политическим успехом стратегического значения", - говорит бывший бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований (IISS).



"Но это не обязательно означало бы уничтожение украинского правительства, если оно заранее подготовило планы по созданию запасного центра управления страной в западной части Украины", - добавляет он.



Российское вторжение пошло не совсем по плану: согласно британской военной разведке, сотни российских военных были убиты, а российской армии оказано ожесточенное сопротивление.



Тем не менее наблюдается продвижение нападающих, российские войска в три раза превышают по численности украинские. Также имеются некоторые вопросы к решениям украинского военного руководства и способности украинской армии удерживать натиск россиян.



Если российское вторжение перерастет в долговременную оккупацию Украины, то вполне можно представить, что страны Запада поддержат украинское партизанское движение, точно так же, как США помогали афганским моджахедам в борьбе с СССР в 1980-е.



Фрэнк Гарднер. Военный обозреватель Би-би-си.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).