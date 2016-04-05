Додано: Чет 03 бер, 2022 20:55

Всем диванным экспертам посвящается.Для получения объективной и конкретной информации,рекомендую смотреть вот эту карту боев,обновляемую ежедневно BBC...и она,сука...меняется ежедневно,не в нашу пользу к сожалению.Здесь-Пока Европа жует сопли с полноценной ПВО или закрытием неба,авиация русских пидармотов,работает безостановочно,а потери наземные,их не остановят..У царя,поехала крыша и это очевидно.Один длб европейской страны,даже назову его-Макрон,единственный кто каждый день общается с шизом,сегодня выдал,что тот планирует захватить Украину полностью и самое худшее,еще впереди и ему нет оснований не верить.Это орда,как в 14 веке,одноразовые,стодолларовые воины-столько стоит их никчемная жизнь.Все силы брошены на Харьков,Чернигов и Мариуполь...Ну,Киев само собой.Местных алкашей обдроченцев из ДНР и ЛНР,собрали и как скотов послали на убой.Из хорошего-звонили знакомые Горловчане(город недалеко от Донецка,крупный...был..270тыс раньше,оккупирован с 2014года) Туда вроде наши зашли...Я так понимаю,сепары все силы бросили на Марик..Надеюсь что в ближайшее время,НАТО наконец разродится и поставит нормальное ПВО,или авиацию,пока не поздно.Без авиации,у кацопездолоч... шансов нет.Все когда нибудь заканчивается...и металлолом 80-90х годов...и кацапы...а ракеты у них современные,уже практически на исходе.Ну разве что Точками старыми начнут долбить по всему что движется,этого брухту да...немерянно.Америка говорит,что брошено в топку уже 90% всего,что было сосредоточено..Еще эта бл.. Беларусь с еще одним шизом,не дают расслабиться..И если первого шиза,удушит своя же челядь,рано или поздно,то второго,точно будут судить показательно в Гааге.Трымаймось!