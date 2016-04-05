Hotab написав: Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу. Мы можем потерять города левого берега.
Какая там администрация...Вы вообще далеки от реальности.Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А Вы о гранотаметах рассказываете..и Джавелинах. У меня знакомые в Донецкой и Луганской области..Никто не видел ни одного местного с оружием..
Тяжело что-то советовать. В Западной Украине и Винницкой области тоже люди приходят, берут только с опытом военной службы. Должны же быть где-то телефоны тер.обороны, может напрямую звонить можно ?
Козак-характерник написав:Нарешті, ще в 2014 треба було прийняти.
Перший заступник голови комітету, народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що тепер цивільні українці можуть відстрілювати російських окупантів.
"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - написав Осадчук на своїй сторінці в Facebook.
Так що, тепер легально можна носити вогнепал, у правоохоронців питань не буде?
juristkostya написав:Тезис "они не могли атаковать через ОРДЛО, поскольку у ОРДЛО нет соотв сил, и официально там нет рос войск", мягко говоря, несостоятелен.
Что там у вас "мягко говоря несостоятельно"?? Я вполне ясно сказал, что под видом ордло , как вы предлагали , никто не мог высадить десант. Не прокатит. А под видом эрэфии нет смысла делать это в пределах ордло. Реально затрахал, "подлавливатель нестыковок" сраный.
osafly написав:.Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А
Я бы тоже побоялся. Там высокий процент засланных от сепаратни. Им дать Инлав?? Завтра Звезда в студии будет мусолить, что самооборона массово сдает инлавы и просится в Россию.
osafly написав:не выдергивайте из контекста.
Я вам ее не приписывал. И читал ее до вашего поста раз 5. Это правда, эта фраза. Я с вами и макроном не спорил. Нам надо быть готовым к такому сценарию, если левый берег мы потеряем.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 бер, 2022 22:12, всього редагувалось 4 разів.
osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!
Похоже Юг Украины бездарно просрали.
Юг Украины это и Николаевская и Одесская области, где оккупанты постоянно получают хороших censored. Да и в Херсонской и на юге Запорожской у них тоже не райская жизнь. Смотрите видео отттуда - имеют бомжеватый вид, немытые, голодные, они расчитывали за максимум 2 суток дойти до Киева и взять его, а уже 7-й день, + психологическое состояние резко упало, разбитая и сгоревшая техника, часто со сослуживцами, настроение не улучшает.
И у нас, оказавшихся уже в глубоком тылу временно оккупированной территории, по-прежнему висит украинский флаг и даже не то что попыток не было его снять, но даже разговоров об этом не было. Выживаем, но не сдаемся!
osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!
Похоже Юг Украины бездарно просрали.
Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.
Kudrjavuy написав:Не правда! Даже там, где было казалось бы самые Верные воины. За последний год всё разрушено руками СБУ. Пустые базы - только бегают беспризорные собаки.
Что ты мелешь??? Просто слов нема
То наркоман. Он в бане у всех.
flyman написав:Будівельник і Хотаб кажуть, що це стратегічна задумка
Ти менше, підвальний бучанський воїн, фантазуй і приписуй. Вони кажуть, що в нашій ситуації це найкращий вихід. Для такої території, та такого сусіда, потрібна армія 500+ тис, і високооснащена. З ракетами дальнобійними, міцним ппо і гарним резервом. Ізраіль-2. Але що маємо, так і оьороняємось.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 бер, 2022 22:18, всього редагувалось 2 разів.
osafly написав:авиация русских пидармотов,работает безостановочно
Результат цієї роботи який? Бойові задачи конкретні не виконані, а втратили близько 30 літаків і 31 гелікоптер, на ранок 3 березня.
osafly написав:а потери наземные,их не остановят.
Зупинять. Гарматне мясо має властивість скінчатися. На той же ранок 3 березня, орієнтовно 9000 вбитими. З таким розмахом армія розтане вже за місяць.
Пуйло обісрався по повній. РФ - какашка. Україна вже перемогла. Можна звісно перетворити все в руїни, поклавши багато техніки, гарматного мяса, але що то дасть? Пірова перемога. Столиця може переміститися до Львова, а в гіршому випадку, виникне еміграційний уряд. Пуйло отримає руїни, де земля палає під ногами у окупантів. З кожної щилини, окупанта щимитиме український повстанець. Маючи тилом увесь цивілізований світ, з його фінансовою, матеріально-технічною, військовою, гуманітарною підтримкою, можна воювати безкінечно. Це в десятки разів гірше, ніж Афган. Треба розуміти, що повстанський супротив розгортатиметься на тлі економічного колапсу підарашки. Одним словом, вже перемога наша! Підорашці з пуйлом - піста!
Тільки є одне але. Ця війна можлива лише за тієї умови, якщо ми теж готові психологічно до того, щоб перетворити наші міста в руїни. Бої в середині міста, звісно приведуть до такого:
Ми або залякаємо ворога фанатичністю до війни і він відступить, або перетворимо все на руїни під час супротиву. То ж не діставайся ти нікому!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 03 бер, 2022 22:27, всього редагувалось 4 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).