Додано: Чет 03 бер, 2022 22:03

juristkostya написав: Тезис "они не могли атаковать через ОРДЛО, поскольку у ОРДЛО нет соотв сил, и официально там нет рос войск", мягко говоря, несостоятелен. Тезис "они не могли атаковать через ОРДЛО, поскольку у ОРДЛО нет соотв сил, и официально там нет рос войск", мягко говоря, несостоятелен.

osafly написав: .Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А .Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А

osafly написав: не выдергивайте из контекста. не выдергивайте из контекста.

Что там у вас "мягко говоря несостоятельно"?? Я вполне ясно сказал, что под видом ордло , как вы предлагали , никто не мог высадить десант. Не прокатит. А под видом эрэфии нет смысла делать это в пределах ордло. Реально затрахал, "подлавливатель нестыковок" сраный.Я бы тоже побоялся. Там высокий процент засланных от сепаратни. Им дать Инлав?? Завтра Звезда в студии будет мусолить, что самооборона массово сдает инлавы и просится в Россию.Я вам ее не приписывал. И читал ее до вашего поста раз 5. Это правда, эта фраза. Я с вами и макроном не спорил. Нам надо быть готовым к такому сценарию, если левый берег мы потеряем.