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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 211212213214>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:16

  Hotab написав:
  osafly написав:
  Kudrjavuy написав:Не правда!
Даже там, где было казалось бы самые Верные воины.
За последний год всё разрушено руками СБУ.
Пустые базы - только бегают беспризорные собаки.


Что ты мелешь??? Просто слов нема

То наркоман. Он в бане у всех.

Сьогодні він як не дивно, внятно виражається без езоповщини.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:19

  flyman написав:
  Hotab написав:
  osafly написав:
Что ты мелешь??? Просто слов нема

То наркоман. Он в бане у всех.

Сьогодні він як не дивно, внятно виражається без езоповщини.

Не знаю. Він заблокований.

  Козак-характерник написав:Пуйло обісрався по повній

Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:21

  osafly написав:
  Schmit написав:
  osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!

Похоже Юг Украины бездарно просрали.



Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.

Возможно. Но когда входу мордорских войск в целые огромные города Юга препятствует лишь безоружное население с флагами, это выглядит безнадежно и говорит, что государства там нет, организации обороны нет и люди сами по себе.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 03 бер, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:22

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО

Твою мать. Вы начинаете бесить своей уропостостью. Количество?? А качественный состав?? Не бывает десанта без самолётов (либо кораблей) и роя вертолетов. Как в гостомеле, где их было 3 десятка. ОРДЛО не могло делать вид, что "мы сами" высадили десант.
Кроме того, какой может быть десант без предварительного связывания ВСЕХ укр. резервов боями. Что рашисты и сделали.
Тут и так нервы ни к черту, найдется упоротый, который несёт дичь.

Кароч, просто в ордло такой деснт погиб бы сразу. А когда боями связаны все бригады по всей стране - очень даже да!

Почему я не вспоминал "Горловку"?
https://kochegarka.com.ua/vsu-zashli-v- ... ojcov-dnr/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:23

  Hotab написав:
  osafly написав:
  Kudrjavuy написав:Не правда!
Даже там, где было казалось бы самые Верные воины.
За последний год всё разрушено руками СБУ.
Пустые базы - только бегают беспризорные собаки.


Что ты мелешь??? Просто слов нема

То наркоман. Он в бане у всех.


Да я так и подумал...Теперь буду знать.



  Козак-характерник написав:
Зупинять. Гарматне мясо має властивість скінчатися. На той же ранок 3 березня, орієнтовно 9000 вбитими. З таким розмахом армія розтане вже за місяць.



Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:26

  flyman написав:Сьогодні він як не дивно, внятно виражається без езоповщини.

Может только сейчас Вы начинаете понимать? :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:32

  osafly написав:Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем :lol:

viewtopic.php?p=5407555#p5407555
Научитесь читать, что Вам выставляют.
Пусто - всех в ружьё и в поле.
По нам работает тяжелое РСЗО постоянно из направления Донецка.
Красногоровка - Курахово
Авдеевка - Очеретино,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:39

  Hotab написав:Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.

Я про те і кажу. В нас ресурс необмежений на Заході, тобто він відновлювальний, а пуйло може розраховувати лише на внутрішні ресурси, які скінчені, як фізичною силою, так і зброєю, технікою, і т.п. Воюють не арміями, а економіками, якщо глибоко копнути вже. Головне - не обісратися, а щоб окупант обісрався, побачивши як його ненавидять і іпашать з кожної щилини. Сила Духу, вже говорив про те. Моральний стан супротивника вже куйовий до непристойності. :) Отіпашили ядерну державу як сидорову козу. Домовлятися ні про що не треба, то все куйня, лише тягнути час. З пуйлом не має сенсу говорити, тіко пістити його. Це єдина мова, яку він розуміє: іпашить, іпашить, ще раз іпашить. Вже перевірено неодноразово в історії.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 03 бер, 2022 22:45, всього редагувалось 2 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:41

https://censor.net/ua/news/3321202/v_uk ... gnennya_rf

Вон просто внизу комменты возьмите и почитайте людей,по поводу оружия и теробороны,со всех уголков страны.
osafly
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