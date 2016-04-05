Hotab написав:

juristkostya написав: Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО

Твою мать. Вы начинаете бесить своей уропостостью. Количество?? А качественный состав?? Не бывает десанта без самолётов (либо кораблей) и роя вертолетов. Как в гостомеле, где их было 3 десятка. ОРДЛО не могло делать вид, что "мы сами" высадили десант.Кроме того, какой может быть десант без предварительного связывания ВСЕХ укр. резервов боями. Что рашисты и сделали.Тут и так нервы ни к черту, найдется упоротый, который несёт дичь.Кароч, просто в ордло такой деснт погиб бы сразу. А когда боями связаны все бригады по всей стране - очень даже да!