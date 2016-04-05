Сьогодні він як не дивно, внятно виражається без езоповщини.
Не знаю. Він заблокований.
Козак-характерник написав:Пуйло обісрався по повній
Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.
osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!
Похоже Юг Украины бездарно просрали.
Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.
Возможно. Но когда входу мордорских войск в целые огромные города Юга препятствует лишь безоружное население с флагами, это выглядит безнадежно и говорит, что государства там нет, организации обороны нет и люди сами по себе.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 03 бер, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Только РФ решает, что и в каком количестве есть в ОРДЛО
Твою мать. Вы начинаете бесить своей уропостостью. Количество?? А качественный состав?? Не бывает десанта без самолётов (либо кораблей) и роя вертолетов. Как в гостомеле, где их было 3 десятка. ОРДЛО не могло делать вид, что "мы сами" высадили десант. Кроме того, какой может быть десант без предварительного связывания ВСЕХ укр. резервов боями. Что рашисты и сделали. Тут и так нервы ни к черту, найдется упоротый, который несёт дичь.
Кароч, просто в ордло такой деснт погиб бы сразу. А когда боями связаны все бригады по всей стране - очень даже да!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не правда! Даже там, где было казалось бы самые Верные воины. За последний год всё разрушено руками СБУ. Пустые базы - только бегают беспризорные собаки.
Что ты мелешь??? Просто слов нема
То наркоман. Он в бане у всех.
Да я так и подумал...Теперь буду знать.
Козак-характерник написав: Зупинять. Гарматне мясо має властивість скінчатися. На той же ранок 3 березня, орієнтовно 9000 вбитими. З таким розмахом армія розтане вже за місяць.
Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем
flyman написав:Сьогодні він як не дивно, внятно виражається без езоповщини.
Может только сейчас Вы начинаете понимать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
osafly написав:Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем
viewtopic.php?p=5407555#p5407555 Научитесь читать, что Вам выставляют. Пусто - всех в ружьё и в поле. По нам работает тяжелое РСЗО постоянно из направления Донецка. Красногоровка - Курахово Авдеевка - Очеретино,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Hotab написав:Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.
Я про те і кажу. В нас ресурс необмежений на Заході, тобто він відновлювальний, а пуйло може розраховувати лише на внутрішні ресурси, які скінчені, як фізичною силою, так і зброєю, технікою, і т.п. Воюють не арміями, а економіками, якщо глибоко копнути вже. Головне - не обісратися, а щоб окупант обісрався, побачивши як його ненавидять і іпашать з кожної щилини. Сила Духу, вже говорив про те. Моральний стан супротивника вже куйовий до непристойності. Отіпашили ядерну державу як сидорову козу. Домовлятися ні про що не треба, то все куйня, лише тягнути час. З пуйлом не має сенсу говорити, тіко пістити його. Це єдина мова, яку він розуміє: іпашить, іпашить, ще раз іпашить. Вже перевірено неодноразово в історії.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 03 бер, 2022 22:45, всього редагувалось 2 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).