Hotab написав: Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче. Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.

Я про те і кажу. В нас ресурс необмежений на Заході, тобто він відновлювальний, а пуйло може розраховувати лише на внутрішні ресурси, які скінчені, як фізичною силою, так і зброєю, технікою, і т.п. Воюють не арміями, а економіками, якщо глибоко копнути вже. Головне - не обісратися, а щоб окупант обісрався, побачивши як його ненавидять і іпашать з кожної щилини. Сила Духу, вже говорив про те. Моральний стан супротивника вже куйовий до непристойності.Отіпашили ядерну державу як сидорову козу. Домовлятися ні про що не треба, то все куйня, лише тягнути час. З пуйлом не має сенсу говорити, тіко пістити його. Це єдина мова, яку він розуміє іпашить, іпашить, ще раз іпашить. Вже перевірено неодноразово в історії.