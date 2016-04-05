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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 212213214215>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:44

  Козак-характерник написав:
  Hotab написав:Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.

Я про те і кажу. В нас ресурс необмежений на Заході, тобто він відновлювальний, а пуйло може розраховувати лише на внутрішні ресурси, які скінчені, як фізичною силою, так і зброєю, технікою, і т.п. Воюють не арміями, а економіками, якщо глибоко копнути вже. Головне - не обісратися, а щоб окупант обісрався, побачивши як його ненавидять і іпашать з кожної щилини. Сила Духу, вже говорив про те. Моральний стан супротивника вже куйовий до непристойності. :) Отіпашили ядерну державу як сидорову козу. Домовлятися ні про що не треба, то все куйня, лише тягнути час. З пуйлом не має сенсу говорити, тіко пістити його. Це єдина мова, яку він розуміє іпашить, іпашить, ще раз іпашить. Вже перевірено неодноразово в історії.

КХ,
кх-кх,
Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.
Як був Майдан, то за ніч уже на ранок опинився він в Києві.
А зараз?
Чесно кажучи, я так і не розумію "геніальний стратегічний план", може їх там два чи три. Один з яких зробит Львів столицею, тому "необмежений ресурс на Заході" він десь там на Заході.
кх-кх.
Чисто так, спостереження.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:49

  flyman написав: Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.

Все буде, та й вже частково є. Захід забезпечить повстанців всім необхідним: зброєю, патронами, амуніцією, харчами, технікою, паливом, медикаментами. Супермегалендліз для України. Бум як раніше - козакувати на кордоні з цивілізованим світом, захищати Європу від Орди. За це нам і платитимуть, як реєстровим козакам Війська Європейського. А потім іноземний легіон ще підтягнеться іпашити Орду.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:50

edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:50

  Козак-характерник написав:
  flyman написав: Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.

Все буде, та й вже частково є. Захід забезпечить повстанців всім необхідним: зброєю, амуніцією, харчами, технікою, паливом, медикаментами. Супермегалендліз для України. Бум як раніше - козакувати на кордоні з цивілізованим світом, захищати Європу від Орди. За це нам і платитимуть, як реєстровим козакам Війська Європейського. А потім іноземний легіон ще підтягнеться іпашити Орду.

хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:52

  osafly написав:Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем :lol:

Все по старому. Сижду вдома, на вулицю не виходжу. Води вже немає днів 8. Вибухи лунають, але далеко від нас. Опалення, світло, харчи є. Інтернет теж.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:54

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем :lol:

Все по старому. Сижду вдома, на вулицю не виходжу. Води вже немає днів 8. Вибухи лунають, але далеко від нас. Опалення, світло, харчи є. Інтернет теж.

Тримайся.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:55

  Хомякоид написав:
  osafly написав:
  Hotab написав:
Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу.
Мы можем потерять города левого берега.


Какая там администрация...Вы вообще далеки от реальности.Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А Вы о гранотаметах рассказываете..и Джавелинах. У меня знакомые в Донецкой и Луганской области..Никто не видел ни одного местного с оружием..


Тяжело что-то советовать.
В Западной Украине и Винницкой области тоже люди приходят, берут только с опытом военной службы.
Должны же быть где-то телефоны тер.обороны, может напрямую звонить можно ?

WAT?
Взяли долярчика.
Я сплю спокійно, як немовля.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:59

  flyman написав:Тримайся.

Дякую! Та в мене все нормально. А ось Києву, Харкову, іншим містам треба триматися, щоб ця зараза не поширилася на вільну Україну. Тут жопа. А буде гірше. Вся підорашка в деенерію вже перетворена санкціями. Але єдиний плюс тут в тому, що в цій жопі на сьогодні, відносно безпечно, як не дивно.

  flyman написав:хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...

А вибору не буде просто. От уявіть, роботи немає, все зруйновано. Жінки, діти як біженці, їх приймуть в Польщі, чи Німеччині, або іншій європейській країні. А чоловікам вихід заборонений. Що залишиться? Тіко військова справа, хочеш чи ні.

  Mirax написав:Так що, тепер легально можна носити вогнепал, у правоохоронців питань не буде?

Не знаю. То сам документ треба читати, що там конкретно.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:05

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Тримайся.

Дякую! Та в мене все нормально. А ось Києву, Харкову, іншим містам треба триматися, щоб ця зараза не поширилася на вільну Україну. Тут жопа. А буде гірше. Вся підорашка в деенерію вже перетворена санкціями. Але єдиний плюс тут в тому, що в цій жопі на сьогодні, відносно безпечно, як не дивно.

  flyman написав:хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...

А вибору не буде просто. От уявіть, роботи немає, все зруйновано. Жінки, діти як біженці, їх приймуть в Польщі, чи Німеччині, або іншій європейській країні. А чоловікам вихід заборонений. Що залишиться? Тіко військова справа, хочеш чи ні.

  Mirax написав:Так що, тепер легально можна носити вогнепал, у правоохоронців питань не буде?

Не знаю. То сам документ треба читати, що там конкретно.

по криївках: хз, садити картоплю, збирати опеньки
по вогнепалу: жінками і старикам (не воєннозобов"язаним і не підлягаючим мобілізації)
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:09

Воруженные силы Украины нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов в Николаевской области. Уничтожено более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живая сила противника и склад с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
"Есть такой аэродром и огромная база в Куйбышево (село в Николаевской области на границе с Херсонской - ред.). Мы ее два дня "гладим" и по итогам это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива", - сказал Ким.
По его словам, удары по важной стратегической точке, которая принимала грузы и отправляла дальше в Николаевскую область, наносились в течение двух ночей.
"Мы уничтожили порядка 30 вертолетов и много личного состава. Еще 20 вертолетов, ударная группа, они взлетели, и мы не успели их достать", - добавил глава ОГА.
Ким поблагодарил жителей Херсонской области, которые оказали содействие в уничтожении противника. При этом он добавил, что в результате обстрела несколько снарядов попали в первую линию частных домов населенного пункта, но жертв среди мирного населения нет.
edvardd
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