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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:44
Козак-характерник написав: Hotab написав:
Є дуже сильний ризик. Втративши армію лівого берега, ми втрачаємо важку техніку і арту. Арта знищила добру половину всього , що було знижено на сьогодні. Вони все витьягують. Без неї буде дуже важко. Але це не кінець. Просто буде важче.
Я про те і кажу. В нас ресурс необмежений на Заході, тобто він відновлювальний, а пуйло може розраховувати лише на внутрішні ресурси, які скінчені, як фізичною силою, так і зброєю, технікою, і т.п. Воюють не арміями, а економіками, якщо глибоко копнути вже. Головне - не обісратися, а щоб окупант обісрався, побачивши як його ненавидять і іпашать з кожної щилини. Сила Духу, вже говорив про те. Моральний стан супротивника вже куйовий до непристойності.
Отіпашили ядерну державу як сидорову козу. Домовлятися ні про що не треба, то все куйня, лише тягнути час. З пуйлом не має сенсу говорити, тіко пістити його. Це єдина мова, яку він розуміє іпашить, іпашить, ще раз іпашить. Вже перевірено неодноразово в історії.
КХ,
кх-кх,
Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.
Як був Майдан, то за ніч уже на ранок опинився він в Києві.
А зараз?
Чесно кажучи, я так і не розумію "геніальний стратегічний план", може їх там два чи три. Один з яких зробит Львів столицею, тому "необмежений ресурс на Заході" він десь там на Заході.
кх-кх.
Чисто так, спостереження.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:49
flyman написав:
Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.
Все буде, та й вже частково є. Захід забезпечить повстанців всім необхідним: зброєю, патронами, амуніцією, харчами, технікою, паливом, медикаментами. Супермегалендліз для України. Бум як раніше - козакувати на кордоні з цивілізованим світом, захищати Європу від Орди. За це нам і платитимуть, як реєстровим козакам Війська Європейського. А потім іноземний легіон ще підтягнеться іпашити Орду.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:50
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:50
Козак-характерник написав: flyman написав:
Я щось не бачу тей "необмежений ресурс на Заході" в дії.
Все буде, та й вже частково є. Захід забезпечить повстанців всім необхідним: зброєю, амуніцією, харчами, технікою, паливом, медикаментами. Супермегалендліз для України. Бум як раніше - козакувати на кордоні з цивілізованим світом, захищати Європу від Орди. За це нам і платитимуть, як реєстровим козакам Війська Європейського. А потім іноземний легіон ще підтягнеться іпашити Орду.
хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:52
osafly написав:
Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем
Все по старому. Сижду вдома, на вулицю не виходжу. Води вже немає днів 8. Вибухи лунають, але далеко від нас. Опалення, світло, харчи є. Інтернет теж.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:54
Козак-характерник написав: osafly написав:
Казак,ты бы лучше написал как в Донецке.Ты ж там...Или тебя уже в армию дыры постригли?? Ты это,из квартиры чи дома не выходи.Вот блин человек,не сиделось ему во Львове,понес черт в мордор.Что там в дыре,колись давай...не дрейфь,а то...мы за тобой прийдем
Все по старому. Сижду вдома, на вулицю не виходжу. Води вже немає днів 8. Вибухи лунають, але далеко від нас. Опалення, світло, харчи є. Інтернет теж.
Тримайся.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:55
Хомякоид написав: osafly написав: Hotab написав:
Надо готовиться стоять до конца. От кого зависит в своих городах (правобережной Украины) - убеждайте местные администрации проводить занятия по работе с Инлав, Джавелин. Мы их навезем. Каждый день заходят караваны через западную границу.
Мы можем потерять города левого берега.
Какая там администрация...Вы вообще далеки от реальности.Люди вон из Краматорска,Славянска,слышали такие города..Луганской области,читаю их сообщения.Приходят в военкоматы записаться в тероборону,у них берут телефоны и отправляют домой...Говорят,если что-мы Вам позвоним.Автомат сраный боятся выдать.А Вы о гранотаметах рассказываете..и Джавелинах. У меня знакомые в Донецкой и Луганской области..Никто не видел ни одного местного с оружием..
Тяжело что-то советовать.
В Западной Украине и Винницкой области тоже люди приходят, берут только с опытом военной службы
.
Должны же быть где-то телефоны тер.обороны, может напрямую звонить можно ?
WAT?
Взяли долярчика.
Я сплю спокійно, як немовля.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:59
flyman написав:
Тримайся.
Дякую! Та в мене все нормально. А ось Києву, Харкову, іншим містам треба триматися, щоб ця зараза не поширилася на вільну Україну. Тут жопа. А буде гірше. Вся підорашка в деенерію вже перетворена санкціями. Але єдиний плюс тут в тому, що в цій жопі на сьогодні, відносно безпечно, як не дивно.
flyman написав:
хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...
А вибору не буде просто. От уявіть, роботи немає, все зруйновано. Жінки, діти як біженці, їх приймуть в Польщі, чи Німеччині, або іншій європейській країні. А чоловікам вихід заборонений. Що залишиться? Тіко військова справа, хочеш чи ні.
Mirax написав:
Так що, тепер легально можна носити вогнепал, у правоохоронців питань не буде?
Не знаю. То сам документ треба читати, що там конкретно.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: Чет 03 бер, 2022 23:05
Козак-характерник написав: flyman написав:
Тримайся.
Дякую! Та в мене все нормально. А ось Києву, Харкову, іншим містам треба триматися, щоб ця зараза не поширилася на вільну Україну. Тут жопа. А буде гірше. Вся підорашка в деенерію вже перетворена санкціями. Але єдиний плюс тут в тому, що в цій жопі на сьогодні, відносно безпечно, як не дивно.
flyman написав:
хоть ти маячні на ніч не пиши: повстанці, криївки, козакувати на кордоні ...
А вибору не буде просто. От уявіть, роботи немає, все зруйновано. Жінки, діти як біженці, їх приймуть в Польщі, чи Німеччині, або іншій європейській країні. А чоловікам вихід заборонений. Що залишиться? Тіко військова справа, хочеш чи ні.
Mirax написав:
Так що, тепер легально можна носити вогнепал, у правоохоронців питань не буде?
Не знаю. То сам документ треба читати, що там конкретно.
по криївках: хз, садити картоплю, збирати опеньки
по вогнепалу: жінками і старикам (не воєннозобов"язаним і не підлягаючим мобілізації)
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Додано: Чет 03 бер, 2022 23:09
Воруженные силы Украины нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов в Николаевской области. Уничтожено более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живая сила противника и склад с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
"Есть такой аэродром и огромная база в Куйбышево (село в Николаевской области на границе с Херсонской - ред.). Мы ее два дня "гладим" и по итогам это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива", - сказал Ким.
По его словам, удары по важной стратегической точке, которая принимала грузы и отправляла дальше в Николаевскую область, наносились в течение двух ночей.
"Мы уничтожили порядка 30 вертолетов и много личного состава. Еще 20 вертолетов, ударная группа, они взлетели, и мы не успели их достать", - добавил глава ОГА.
Ким поблагодарил жителей Херсонской области, которые оказали содействие в уничтожении противника. При этом он добавил, что в результате обстрела несколько снарядов попали в первую линию частных домов населенного пункта, но жертв среди мирного населения нет.
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