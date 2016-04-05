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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:11

  edvardd написав:Воруженные силы Украины нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов в Николаевской области. Уничтожено более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живая сила противника и склад с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
"Есть такой аэродром и огромная база в Куйбышево (село в Николаевской области на границе с Херсонской - ред.). Мы ее два дня "гладим" и по итогам это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива", - сказал Ким.
По его словам, удары по важной стратегической точке, которая принимала грузы и отправляла дальше в Николаевскую область, наносились в течение двух ночей.
"Мы уничтожили порядка 30 вертолетов и много личного состава. Еще 20 вертолетов, ударная группа, они взлетели, и мы не успели их достать", - добавил глава ОГА.
Ким поблагодарил жителей Херсонской области, которые оказали содействие в уничтожении противника. При этом он добавил, что в результате обстрела несколько снарядов попали в первую линию частных домов населенного пункта, но жертв среди мирного населения нет.

Ура!!!! Іпаш пітарасів!!! :) Ось бачите, не візьмуть вони лівий берег. Куй їм джопу! 8)
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:19

  Козак-характерник написав:
  edvardd написав:Воруженные силы Украины нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов в Николаевской области. Уничтожено более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живая сила противника и склад с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
"Есть такой аэродром и огромная база в Куйбышево (село в Николаевской области на границе с Херсонской - ред.). Мы ее два дня "гладим" и по итогам это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива", - сказал Ким.
По его словам, удары по важной стратегической точке, которая принимала грузы и отправляла дальше в Николаевскую область, наносились в течение двух ночей.
"Мы уничтожили порядка 30 вертолетов и много личного состава. Еще 20 вертолетов, ударная группа, они взлетели, и мы не успели их достать", - добавил глава ОГА.
Ким поблагодарил жителей Херсонской области, которые оказали содействие в уничтожении противника. При этом он добавил, что в результате обстрела несколько снарядов попали в первую линию частных домов населенного пункта, но жертв среди мирного населения нет.

Ура!!!! Іпаш пітарасів!!! :) Ось бачите, не візьмуть вони лівий берег. Куй їм джопу! 8)

сьогодні вночі і завтра Пуйло буде лютувати і бити по житловим кварталам градами.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:32

Грят: "Нарышкин сегодня сообщил, что Украина, оказывается, разрабатывала ядерное оружие, и США помогали ей в этом. Видимо, готовится перевод стрелок «они сами себя взорвали»".
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:43

ведмідь видихається?

https://donpatriot.news/article/putin-perekinuv-v-ukrayinu-90-zibranih-viysk-rf-ssha


https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-03-22/h_f67119e75fc0e706d121d1d651776542

Росія перекинула 90% своєї «завчасно підготовленої бойової сили» в Україну.

Чиновник також додав, що окупанти стали інтенсивніше обстрілювати міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.
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