Росія перекинула 90% своєї «завчасно підготовленої бойової сили» в Україну.
Чиновник також додав, що окупанти стали інтенсивніше обстрілювати міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 23:43
ведмідь видихається?
Росія перекинула 90% своєї «завчасно підготовленої бойової сили» в Україну.
Чиновник також додав, що окупанти стали інтенсивніше обстрілювати міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 01:04
Реально больше на пиз..ж похоже.. 30 вертолетов уничтожили на земле,сказочник.Не,кацапы конечно дэбилы,но думаю не до такой степени.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 02:26
Додано: П'ят 04 бер, 2022 03:08
Так, друзья, кто что думает по ЮУАЭС?
Мое мнение: это будет история типа малазийского Боинга в 14м. Потери сравнительно небольшие (максимум, придется выключить энергоблок),зато огласка на весь мир.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 04:12
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