juristkostya написав:Так, друзья, кто что думает по ЮУАЭС? Мое мнение: это будет история типа малазийского Боинга в 14м. Потери сравнительно небольшие (максимум, придется выключить энергоблок),зато огласка на весь мир.
osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!
Похоже Юг Украины бездарно просрали.
Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.
Кстати да, насчет Илларионова. Он раньше постоянно разгонял зраду и нападение - нападения не было. В крайний раз перед реальными действиями, он наоборот убеждал, что ничего не будет - я, услышав это, как-то напрягся и начал подозревать неладное.