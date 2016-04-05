osafly написав:

Schmit написав: osafly написав: Нет на местах никакой теробороны реальной...нет! Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!

Похоже Юг Украины бездарно просрали. Похоже Юг Украины бездарно просрали.

Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.

Илларионов-бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.