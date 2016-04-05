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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 213214215216>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 23:43

ведмідь видихається?

https://donpatriot.news/article/putin-perekinuv-v-ukrayinu-90-zibranih-viysk-rf-ssha


https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-03-22/h_f67119e75fc0e706d121d1d651776542

Росія перекинула 90% своєї «завчасно підготовленої бойової сили» в Україну.

Чиновник також додав, що окупанти стали інтенсивніше обстрілювати міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 01:04

  Hotab написав:
  edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.


Реально больше на пиз..ж похоже.. 30 вертолетов уничтожили на земле,сказочник.Не,кацапы конечно дэбилы,но думаю не до такой степени.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 02:26

  Hotab написав:Я вполне ясно сказал, что под видом ордло , как вы предлагали

???????
Ничего подобного я не писал
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 03:08

Так, друзья, кто что думает по ЮУАЭС?
Мое мнение: это будет история типа малазийского Боинга в 14м. Потери сравнительно небольшие (максимум, придется выключить энергоблок),зато огласка на весь мир.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 04:12

  juristkostya написав:Так, друзья, кто что думает по ЮУАЭС?
Мое мнение: это будет история типа малазийского Боинга в 14м. Потери сравнительно небольшие (максимум, придется выключить энергоблок),зато огласка на весь мир.

Я думаю, что они твари рукожопые.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 05:51

  Hotab написав:
  edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.


Да, рассказывал. То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео.
Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 06:34

  osafly написав:
  Schmit написав:
  osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!

Похоже Юг Украины бездарно просрали.



Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.


Кстати да, насчет Илларионова. Он раньше постоянно нагнетал и кричал про нападение - нападения не было.
В крайний же раз за несколько дней перед реальными действиями, он наоборот убеждал, что ничего не будет - я, услышав это, как-то напрягся и начал подозревать неладное. :?


  osafly написав:https://censor.net/ua/news/3321202/v_ukrayini_dozvolyly_vydavaty_tsyvilnym_vognepalnu_zbroyu_dlya_vidbyttya_vtorgnennya_rf

Вон просто внизу комменты возьмите и почитайте людей,по поводу оружия и теробороны,со всех уголков страны.


тоже уже неделю голову ломаю, где же достать этот ствол для самообороны и встречи "асвабадителей". Походу только где-то на черном рынке искать. :?
п.с. надо было забацать в дие сервис еЗброя, с возможностью получения в ближайшем отделении новой почты или приватбанка - вот это керманычи нормально бы сработали :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:05

В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!".
Деталі: На трансляцї видно спалахи і колону ттехніки, яка по центру насувається на станцію.
Представник станції повідомив у Telegram'і, що пожежа триває і до її гасіння неможливо приступити через обстріли.
Пряма мова: "Уже є попадання у перший енергоблок! Зупиніться!".
Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.
В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.


4 березня - 06:29
Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар вдалося ліквідувати, інформує ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

https://suspilne.media/210108-vtorgnenn ... j-oblasti/
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 07:46

  fler написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.


Да, рассказывал. То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео.
Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.

Я тоже очень хочу, чтоб это все было так, но думаю, что выглядело несколько иначе.


Есть колонна 12 км , пусть 800 машин. Налетает авиация, проходится по ней и уничтожает несколько десятков машин , в разных местах колонны. Колонна встала, кто-то разбежался в поле (тыловые машины), кто-то (БМП, БТР, танки) остались отстреливаться. Ударила ещё Арта. Ещё часть колонны потрепала. После окончания обстрела разбитые/повреждённые машины бросили, целые поехали дальше. Сколько разбили, сколько целых - не берусь судить. Но 800, или даже 500 спаленных машин примерно на небольшом участке - это видео было бы сейчас в инете всего мира. Вместе с сотнями тел (ведь колонна их бы не подбирала, это кухня идущих в обратном направлении колонн). ИМХО.
Hotab
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