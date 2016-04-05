juristkostya написав:Так, друзья, кто что думает по ЮУАЭС? Мое мнение: это будет история типа малазийского Боинга в 14м. Потери сравнительно небольшие (максимум, придется выключить энергоблок),зато огласка на весь мир.
osafly написав:Нет на местах никакой теробороны реальной...нет!
Похоже Юг Украины бездарно просрали.
Илларионов- https://aillarionov.livejournal.com/ бывший советник ..уйла,писал об этих угрозах еще с прошлой весны,но у нас,были заняты....дороги строили.Найдите и посмотрите в его записях карты угроз и направлений,они 1 в 1 с сегодняшними боевыми действиями и картами BBC что имеем сейчас..Хотя он круто ошибся,потому как с осени убеждал,что войны не будет,был просто уверен в этом.Обидно,просто пздц..Все будет нормально...Раисси будет торба...Временно даже что либо и захватить,не значит удержать и заполучить.Верьте хлопцы.У нас реально,одна из самых сильных армий в мире.Все буде добре.
Кстати да, насчет Илларионова. Он раньше постоянно нагнетал и кричал про нападение - нападения не было. В крайний же раз за несколько дней перед реальными действиями, он наоборот убеждал, что ничего не будет - я, услышав это, как-то напрягся и начал подозревать неладное.
Вон просто внизу комменты возьмите и почитайте людей,по поводу оружия и теробороны,со всех уголков страны.
тоже уже неделю голову ломаю, где же достать этот ствол для самообороны и встречи "асвабадителей". Походу только где-то на черном рынке искать. п.с. надо было забацать в дие сервис еЗброя, с возможностью получения в ближайшем отделении новой почты или приватбанка - вот это керманычи нормально бы сработали
В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!". Деталі: На трансляцї видно спалахи і колону ттехніки, яка по центру насувається на станцію. Представник станції повідомив у Telegram'і, що пожежа триває і до її гасіння неможливо приступити через обстріли. Пряма мова: "Уже є попадання у перший енергоблок! Зупиніться!". Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі. В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.
edvardd написав:Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.
4 березня - 06:29 Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар вдалося ліквідувати, інформує ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.
Да, рассказывал. То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео. Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.
Я тоже очень хочу, чтоб это все было так, но думаю, что выглядело несколько иначе.
Есть колонна 12 км , пусть 800 машин. Налетает авиация, проходится по ней и уничтожает несколько десятков машин , в разных местах колонны. Колонна встала, кто-то разбежался в поле (тыловые машины), кто-то (БМП, БТР, танки) остались отстреливаться. Ударила ещё Арта. Ещё часть колонны потрепала. После окончания обстрела разбитые/повреждённые машины бросили, целые поехали дальше. Сколько разбили, сколько целых - не берусь судить. Но 800, или даже 500 спаленных машин примерно на небольшом участке - это видео было бы сейчас в инете всего мира. Вместе с сотнями тел (ведь колонна их бы не подбирала, это кухня идущих в обратном направлении колонн). ИМХО.