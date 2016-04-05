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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Генштаб, ранкова інформація на 6:00

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.
Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 08:44

Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:21

  Hotab написав:
  fler написав: То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео.
Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.

Но 800, или даже 500 спаленных машин примерно на небольшом участке - это видео было бы сейчас в инете всего мира. Вместе с сотнями тел (ведь колонна их бы не подбирала, это кухня идущих в обратном направлении колонн). ИМХО.


Зачем показывать на весь мир? Чтобы завтра сюда прислали две или больше таких колонны? Может лучше сидеть тихо и щелкать по одной :roll:
В тот раз вышеуказанная скорая привезла 80+ чел.(убитые+раненые). Это только одна скорая привезла. Сколько всего - неизвестно.((
Ихних убитых вывозили их вертолетами, не меньше 10 вертолетов, точно не знаю.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:24

  гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому


В Нико тоже военкоматы не принимают, тероборона заполнена, много волонтеров, которые на своих машинах за свой счет возят на передовую все необходимое - вещи, лекарства, еду и т.п.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відбито Гостомель
https://lb.ua/society/2022/03/04/507929_ukrainski_zahisniki_vibili.html
У Ворзелі жовтоблакитний
https://uainfo.org/blognews/1646376696--vnochi-yshli-garyachi-boyi-u-vorzeli-pidnyali-prapor-ukrayini-.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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