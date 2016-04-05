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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відбито Гостомель
https://lb.ua/society/2022/03/04/507929_ukrainski_zahisniki_vibili.html
У Ворзелі жовтоблакитний
https://uainfo.org/blognews/1646376696--vnochi-yshli-garyachi-boyi-u-vorzeli-pidnyali-prapor-ukrayini-.html
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/i/status/1499651668094377984 Баштанка
akvartal34
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу.
Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця.
А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:13

  Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу.
Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця.
А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.

и не только:
https://fb.watch/bxviyfGBD-/
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:26

  Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу.
Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця.
А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.

Не за тим плачуть.
Зараз ще трохи мають нагуляного жирка.
Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий.
Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день.
Брикет масла 250 гр. раз в місяць.
Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.

ІТ контори масово валять куди подалі з РФ.
ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 бер, 2022 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:33

  гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому

Не псіхуйте, це нормально.
Бо треба всім дати раду, зброю, чомусь навчити, розбити по групам і загонам.
Накормити, в окремих випадках дати дах над головою, щоб тероборона була на "місці подій", а не збиралася до купи в потрібний час.
А так поки що ви не потрібні, але зберігайте настрій і жагу до перемоги, вона ще знадобиться.
По зброї, я не буду казати де, але у більшості випадків тероборона озброєна власними кухоними ножами і коктелями молотова.
Так що не таїть злобу на державу, вона робить що може і вже зробила неможливе.
Перемога буде за нами, треба вірити і ніколи не втрачати надію.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:04

  flyman написав:
  Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу.
Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця.
А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.

Не за тим плачуть.
Зараз ще трохи мають нагуляного жирка.
Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий.
Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день.
Брикет масла 250 гр. раз в місяць.
Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.

ІТ контори масово валять куди подалі з РФ.
ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).

В смысле "звільняють від мобілізації"? -- наоборот же: массово мобилизируют в спешно организованные ИТ-шараги -- будут скрепные ИТ-проекты спешно реализовывать взамен санкционным...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:10

  _hunter написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу.
Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця.
А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.

Не за тим плачуть.
Зараз ще трохи мають нагуляного жирка.
Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий.
Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день.
Брикет масла 250 гр. раз в місяць.
Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.

ІТ контори масово валять куди подалі з РФ.
ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).

В смысле "звільняють від мобілізації"? -- наоборот же: массово мобилизируют в спешно организованные ИТ-шараги -- будут скрепные ИТ-проекты спешно реализовывать взамен санкционным...


напевно думають, шо з них в цих "шарагах" другий корольов чи ще хтось вийде. нехай думають...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:ІТ контори масово валять куди подалі з РФ.

да действительно, если почитать tj ранее там были посты о преимуществах/недостатках релокейта в ту или иную страну еврозоны то сейчас ориентируются хотя бы на казахстан грузию армению
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