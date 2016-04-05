Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу. Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця. А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.
Не за тим плачуть. Зараз ще трохи мають нагуляного жирка. Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий. Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день. Брикет масла 250 гр. раз в місяць. Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.
ІТ контори масово валять куди подалі з РФ. ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 бер, 2022 10:43, всього редагувалось 2 разів.
гуляйполе написав:Два рази ходив у тероборону,простояв по 3, 4 години у черзі,результат -всі вільні,загін вже сформовано,йдіть додому
Не псіхуйте, це нормально. Бо треба всім дати раду, зброю, чомусь навчити, розбити по групам і загонам. Накормити, в окремих випадках дати дах над головою, щоб тероборона була на "місці подій", а не збиралася до купи в потрібний час. А так поки що ви не потрібні, але зберігайте настрій і жагу до перемоги, вона ще знадобиться. По зброї, я не буду казати де, але у більшості випадків тероборона озброєна власними кухоними ножами і коктелями молотова. Так що не таїть злобу на державу, вона робить що може і вже зробила неможливе. Перемога буде за нами, треба вірити і ніколи не втрачати надію.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу. Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця. А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.
Не за тим плачуть. Зараз ще трохи мають нагуляного жирка. Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий. Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день. Брикет масла 250 гр. раз в місяць. Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.
ІТ контори масово валять куди подалі з РФ. ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).
В смысле "звільняють від мобілізації"? -- наоборот же: массово мобилизируют в спешно организованные ИТ-шараги -- будут скрепные ИТ-проекты спешно реализовывать взамен санкционным...
Хомякоид написав:На московії блогери плачуть крокодилячими сльозми, Youtube выдключив оплату за рекламу. Всі блогери-московити тепер соснуть хуйця. А раніше купували квартири та кубіки за рекламу.
Не за тим плачуть. Зараз ще трохи мають нагуляного жирка. Хай готуються до "воєнного-комунізму" за місяць другий. Хліба і круп по карточній системі на 2000 калорій в день. Брикет масла 250 гр. раз в місяць. Китайське Черрі - буде авто лакшері класу для бохатих.
ІТ контори масово валять куди подалі з РФ. ІТшників, хто лишається, звільняють від мобілізації (може в нас додумаються звільнити теж, бо клієнти через війну стрємають співпрацювати, ІТ галузь в нас теж може просісти сильно, якщо цього не зробити. Як не як, одне із джерел надходжень валюти в Україну).
В смысле "звільняють від мобілізації"? -- наоборот же: массово мобилизируют в спешно организованные ИТ-шараги -- будут скрепные ИТ-проекты спешно реализовывать взамен санкционным...
напевно думають, шо з них в цих "шарагах" другий корольов чи ще хтось вийде. нехай думають...