Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів? Буду вдячний, дуже потрібно!
Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів? Буду вдячний, дуже потрібно!
Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів? Буду вдячний, дуже потрібно!
униніє, очьком чувствують, що будуть жити як у Венисуелі+-, плюс в любий момент хлопів можуть відправити на м"ясо
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 бер, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
На РФ почалася паніка. Масово вже виїхала/вилетіла приватними літаками еліта з сім'ями. Бізнесмени намагаються вивести капітали та перевести бізнес за кордон. Прості люди трусять банкомати та банки, щоб зняти готівку та депозити. Хто має гроші, але не може виїхати - скупають іномарки в автосалонах, комп'ютерну техніку, гаджети тощо - імпорт, якого в них тепер довго не буде. Всі в РФ тепер моляться, щоб ця війна швидше закінчилася.
Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів? Буду вдячний, дуже потрібно!