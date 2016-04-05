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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 215216217218>
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:52

Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів?
Буду вдячний, дуже потрібно!
Pasha P.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:00

  Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів?
Буду вдячний, дуже потрібно!


Ось тут адекватно розписано про санкції та їх вплив:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/4/457480/
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:01

  Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів?
Буду вдячний, дуже потрібно!

униніє,
очьком чувствують, що будуть жити як у Венисуелі+-,
плюс в любий момент хлопів можуть відправити на м"ясо
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 бер, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:03

flyman
Бажано з тієї сторони, але дякую.
Pasha P.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:10

  Pasha P. написав:flyman
Бажано з тієї сторони, але дякую.

приблизно так, але це вже термінальна стадія
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3419886-rosijskij-oligarh-rodom-z-ukraini-buv-znajdenij-povisenim-u-britanii-zmi.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:22

  flyman написав:
  Pasha P. написав:flyman
Бажано з тієї сторони, але дякую.

приблизно так, але це вже термінальна стадія
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3419886-rosijskij-oligarh-rodom-z-ukraini-buv-znajdenij-povisenim-u-britanii-zmi.html


На РФ почалася паніка. Масово вже виїхала/вилетіла приватними літаками еліта з сім'ями. Бізнесмени намагаються вивести капітали та перевести бізнес за кордон. Прості люди трусять банкомати та банки, щоб зняти готівку та депозити. Хто має гроші, але не може виїхати - скупають іномарки в автосалонах, комп'ютерну техніку, гаджети тощо - імпорт, якого в них тепер довго не буде.
Всі в РФ тепер моляться, щоб ця війна швидше закінчилася.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:23

flyman
Чудово!
Хлопці, давайте пошукаємо ще, буду дуже вдячний!
Саме вплив санкцій, можливо навіть якась їх аналітика!
Дякую, разом до перемоги!
Pasha P.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:26

купил спички, импортёр -Лаверна (они завозили из белки). сейчас на коробке написано: країна виробництва індія.. Хотя они тоже пид... - всё голосовали "воздержался"
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:29

  Клаус написав:купил спички, импортёр -Лаверна (они завозили из белки). сейчас на коробке написано: країна виробництва індія.. Хотя они тоже пид... - всё голосовали "воздержался"

Я уже 7 лет не покупаю беларусские российские товары. И Вам не советую. За газ, у нас в квартире газа нет, отопление ТЕЦ перешла на тырсу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:43

  Pasha P. написав:Підкажіть, яка реально ситуація на ФР рашки, че є якась більш-менш об'єктивна інформація що відбувається, посилання на форуми. Може є якась інформація від знайомих-родичів, як саме впливають санкції саме на ФР на життя москалів?
Буду вдячний, дуже потрібно!

https://youtu.be/ezt7D3_HILQ
У этой подруги ролики примерно ежедневно. Пытается быть максимально сдержанной в оценках.
juristkostya
 
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