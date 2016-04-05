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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:54

Кто уже знает, что за взрыв в Энергодаре произошел в 11.20?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/231271-v ... hnyy-vzryv
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:10

fler
Мэр Энергодара рассказал о потерях украинских военных при штурме АЭС. Трое погибших, 2 раненых.

О мощном взрыве, который якобы был в Энергодаре, Орлов ничего не пишет. О сюда можно сделать вывод, что в сети распространяют фейк.
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:14

juristkostya
Супер те що треба, давайте ще можливо, їх коментарі, можливо скріншоти, паніка в будь-якому вигляді!
Дуже вдячний!
Pasha P.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:26

мы запомним это
https://news.finance.ua/ru/amerikanskay ... u-v-rossii
ряд крупных компаний, в частности, Coca-Cola и Burger King заявили о намерении продолжать работу в россии
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:50



Похоже на масковии начало доходить. Путена в отставку
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:51

  fler написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.


Да, рассказывал. То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео.
Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.


12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629
Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:06

  osafly написав:12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629


При чем тут Киев? Обсуждалась колонна возле Николаева. Или вы считаете, что сравнивать колонны под Киевом и Николаевом - это адекватно? :shock:

  osafly написав:Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.


Что за бред?! Где вы увидели, что я публикую нерелевантную информацию?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:26

Ирпень Версаль парк

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:28

  гуляйполе написав:fler
Мэр Энергодара рассказал о потерях украинских военных при штурме АЭС. Трое погибших, 2 раненых.

О мощном взрыве, который якобы был в Энергодаре, Орлов ничего не пишет. Отсюда можно сделать вывод, что в сети распространяют фейк.


Енергоатом повідомляє про скупчення російських загарбників біля мерії Енергодару. Можливі провокації, в тому числі й інформаційні.
https://24tv.ua/bilya-meriyi-energodaru ... t_n1890393

А какой отсюда можно сделать вывод? Надеюсь, не надо объяснять, кто такие "Энергоатом" и почему к ним больше доверия?

ПС. Простите, что меня сегодня здесь много, но пишу для общего блага..
fler
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