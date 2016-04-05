edvardd написав:со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
Этот чувак на днях рассказывал об уничтожении колонны 800 единиц. Политпррпаганда на войне безусловно надо, но надо то и берега чувствовать.
Да, рассказывал. То была 12-ти километровая колонна, есть фото, видео. Один из соседей работает водителем скорой помощи, убитых и раненых с передовой вывозит. Он подтвердил.
12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629 Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.
osafly написав:12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629
При чем тут Киев? Обсуждалась колонна возле Николаева. Или вы считаете, что сравнивать колонны под Киевом и Николаевом - это адекватно?
osafly написав:Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.
Что за бред?! Где вы увидели, что я публикую нерелевантную информацию?