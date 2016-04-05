Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии подписания решения референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.



По его словам, как бы ни пытались «отдельные силы» втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине, оснований для беспокойства у ни у кого быть не должно. Лукашенко подчеркнул, что граница от Бреста до Мозыря прикрыта силами республики, и необходимости принимать участие в спецоперации сейчас нет. При этом он уточнил, что если придется, «биться, бороться и умирать» граждане Белоруссии будут на родной земле.



«Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети», — сказал президент, добавив, что конфликт на Украине «завтра кончится», а гибридная война против Белоруссии по части санкций — это надолго.



Ранее Лукашенко сетовал, что Белоруссию хотят «затолкать» в военные действия на Украине. Он предположил, что это нужно для того, чтобы оголить «остальные наши границы». «А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно…» — сказал лидер республики.