RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 217218219220>
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Санкции в РФ
Самая полная и оперативная информация о международных санциях и их последствиях в отношении Российской Федерации
https://t.me/RUSanctions
Danik
 
Повідомлень: 432
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:50

РФ ускоренными темпами приближается к КНДР:
Дискредитация Вооруженных сил России обернется тюрьмой
За призывы ввести санкции против России посадят в тюрьму
Госдума ввела наказание за фейки о российской армии
Российские власти получили право вводить санкции против любых иностранцев (а не только против граждан США

Это заголовки новостей с Росбалта.
И ещё:
Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам признанной в РФ СМИ-иноагентом Meduza и Deutsche Welle, сообщает РИА «Новости».

Ведомство также заблокировало доступ к сайтам «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службы Би-би-си. Кроме этого, о прекращении работы после двух предупреждений от РКН и блокировки сообщил томский телеканал ТВ-2 — поводом стало освещение военных событий в Украине.

В сообщении ведомства говорится, что причиной блокировки стало размещение материалов, содержащих «лживую информацию» о военной операции на территории Украины.

Кроме того, издание Villagе закрыло редакцию в Москве и вывезло своих журналистов в Варшаву. Как сообщают представители СМИ, работу оно продолжит из Польши. Издание Znak.com решило прекратить работу.
..........
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — говорилось в сообщении ведомства. (Роскомнадзора)

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/04/1947129.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21580
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:58

Лукашенко:
Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии подписания решения референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.

По его словам, как бы ни пытались «отдельные силы» втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине, оснований для беспокойства у ни у кого быть не должно. Лукашенко подчеркнул, что граница от Бреста до Мозыря прикрыта силами республики, и необходимости принимать участие в спецоперации сейчас нет. При этом он уточнил, что если придется, «биться, бороться и умирать» граждане Белоруссии будут на родной земле.

«Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети», — сказал президент, добавив, что конфликт на Украине «завтра кончится», а гибридная война против Белоруссии по части санкций — это надолго.

Ранее Лукашенко сетовал, что Белоруссию хотят «затолкать» в военные действия на Украине. Он предположил, что это нужно для того, чтобы оголить «остальные наши границы». «А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно…» — сказал лидер республики.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/04/1947133.html
Фантазёр, однако.
Но то, что обещает невмешательство в Украине уже неплохо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21580
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

униніє,
очьком чувствують, що будуть жити як у Венисуелі+-,
плюс в любий момент хлопів можуть відправити на м"ясо

На РФ почалася паніка.
Всі в РФ тепер моляться, щоб ця війна швидше закінчилася.

"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні
Hennady
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:19

  Hennady написав:
униніє,
очьком чувствують, що будуть жити як у Венисуелі+-,
плюс в любий момент хлопів можуть відправити на м"ясо

На РФ почалася паніка.
Всі в РФ тепер моляться, щоб ця війна швидше закінчилася.

"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні

#кацапынелюди
airmax78
 
Повідомлень: 40390
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Coca-Cola: бренд, який зрадив українців
Еще Danone и Nestle остаются работать на россии
Hennady
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:33

  ЛАД написав:Лукашенко:
Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии подписания решения референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.

По его словам, как бы ни пытались «отдельные силы» втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине, оснований для беспокойства у ни у кого быть не должно. Лукашенко подчеркнул, что граница от Бреста до Мозыря прикрыта силами республики, и необходимости принимать участие в спецоперации сейчас нет. При этом он уточнил, что если придется, «биться, бороться и умирать» граждане Белоруссии будут на родной земле.

«Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети», — сказал президент, добавив, что конфликт на Украине «завтра кончится», а гибридная война против Белоруссии по части санкций — это надолго.

Ранее Лукашенко сетовал, что Белоруссию хотят «затолкать» в военные действия на Украине. Он предположил, что это нужно для того, чтобы оголить «остальные наши границы». «А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно…» — сказал лидер республики.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/04/1947133.html
Фантазёр, однако.
Но то, что обещает невмешательство в Украине уже неплохо.


ну що він рот вікриває, то таке, ціна тому 0.0 зайчиків чи шо у них там тепер. і він би і радий своєму господарю-подєльніку допомогти, але ссикотно, що побачивши перші 200і (а вони їх побачать обовязково) армія просто почне саботувати, це в кращому випадку, а може і почати задавати питання, з усіма наступними наслідками. а рашани не допоможуть, не до того їм зараз. воно йому тре? от і намагається всидіти на двох стільцях, і шоб дупа при цьому не тріснула.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:34

  ЛАД написав:Pasha P.
Торги и расчёты на всех рынках Московской биржи решено не проводить ни в субботу, 5 марта, ни на праздниках.

https://www.fontanka.ru/2022/03/04/70486853/

И не только 5-го. С 25-го не проводят:
24 февраля 2022 г.
Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля

https://www.forbes.ru/investicii/456951 ... 25-fevrala
25 фев в 16:49
Московская биржа отменила утренние торги 28 февраля

Аналогичный режим действовал утром 25 февраля — после рекордного обвала рынка акций накануне.

https://vc.ru/finance/371017-moskovskay ... 8-fevralya
28 февраля 2022 года
Пресс-релиз

В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ.

https://cbr.ru/press/pr/?file=28022022_ ... 205427.htm
2 марта 2022 года
Пресс-релиз

Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=02032 ... 074814.htm
2 марта 2022 года
Пресс-релиз

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»

https://cbr.ru/press/pr/?file=02032022_ ... 214335.htm
МОСКВА, 4 мар

"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ"

https://1prime.ru/Financial_market/2022 ... 62509.html
04.03.2022 10:08

Накануне биржевая цена евро превысила исторический максимум - 125 рублей. Доллар на Московской бирже обновил рекорд - 118 рублей. На фоне волатильности и резкого ослабления курса рубля Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже 3 марта, а с 4 марта снизил ее до 12%, введя аналогичную планку для операций юрлиц с валютой на бирже.

https://rg.ru/2022/03/04/moskovskaia-bi ... marta.html
Официальные курсы доллара банков России на сегодня

https://bankiros.ru/currency/usd
На сегодня, 4-е марта.
yanyura
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он.
На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно.
НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной
Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.
Hennady
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:44

ЛАД
Дуже вдячний!
Друзі, долучайтесь, будь ласка, до інформаційної війни, шукайте факти, аналітику, будь-який вплив санкцій на економіку агресора!
Дякую!
Pasha P.
 
Повідомлень: 98
З нами з: 29.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1697)
04.03.2022 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.