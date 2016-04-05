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Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам признанной в РФ СМИ-иноагентом Meduza и Deutsche Welle, сообщает РИА «Новости».
Ведомство также заблокировало доступ к сайтам «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службы Би-би-си. Кроме этого, о прекращении работы после двух предупреждений от РКН и блокировки сообщил томский телеканал ТВ-2 — поводом стало освещение военных событий в Украине.
В сообщении ведомства говорится, что причиной блокировки стало размещение материалов, содержащих «лживую информацию» о военной операции на территории Украины.
Кроме того, издание Villagе закрыло редакцию в Москве и вывезло своих журналистов в Варшаву. Как сообщают представители СМИ, работу оно продолжит из Польши. Издание Znak.com решило прекратить работу. .......... «На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — говорилось в сообщении ведомства. (Роскомнадзора)
Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии подписания решения референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.
По его словам, как бы ни пытались «отдельные силы» втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине, оснований для беспокойства у ни у кого быть не должно. Лукашенко подчеркнул, что граница от Бреста до Мозыря прикрыта силами республики, и необходимости принимать участие в спецоперации сейчас нет. При этом он уточнил, что если придется, «биться, бороться и умирать» граждане Белоруссии будут на родной земле.
«Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети», — сказал президент, добавив, что конфликт на Украине «завтра кончится», а гибридная война против Белоруссии по части санкций — это надолго.
Ранее Лукашенко сетовал, что Белоруссию хотят «затолкать» в военные действия на Украине. Он предположил, что это нужно для того, чтобы оголить «остальные наши границы». «А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно…» — сказал лидер республики.
Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии подписания решения референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.
По его словам, как бы ни пытались «отдельные силы» втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине, оснований для беспокойства у ни у кого быть не должно. Лукашенко подчеркнул, что граница от Бреста до Мозыря прикрыта силами республики, и необходимости принимать участие в спецоперации сейчас нет. При этом он уточнил, что если придется, «биться, бороться и умирать» граждане Белоруссии будут на родной земле.
«Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети», — сказал президент, добавив, что конфликт на Украине «завтра кончится», а гибридная война против Белоруссии по части санкций — это надолго.
Ранее Лукашенко сетовал, что Белоруссию хотят «затолкать» в военные действия на Украине. Он предположил, что это нужно для того, чтобы оголить «остальные наши границы». «А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно…» — сказал лидер республики.
ну що він рот вікриває, то таке, ціна тому 0.0 зайчиків чи шо у них там тепер. і він би і радий своєму господарю-подєльніку допомогти, але ссикотно, що побачивши перші 200і (а вони їх побачать обовязково) армія просто почне саботувати, це в кращому випадку, а може і почати задавати питання, з усіма наступними наслідками. а рашани не допоможуть, не до того їм зараз. воно йому тре? от і намагається всидіти на двох стільцях, і шоб дупа при цьому не тріснула.
Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»
Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»
"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ"
Накануне биржевая цена евро превысила исторический максимум - 125 рублей. Доллар на Московской бирже обновил рекорд - 118 рублей. На фоне волатильности и резкого ослабления курса рубля Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже 3 марта, а с 4 марта снизил ее до 12%, введя аналогичную планку для операций юрлиц с валютой на бирже.
На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он. На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно. НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной Конечно, это и так было понятно, но еще одно подтверждение.