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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:55

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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бий своїх шоб ... ну просто бий, ібо "нєху. шастать"
як випилються орки
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Всі в РФ тепер моляться, щоб ця війна швидше закінчилася.
Прямо "все"? Не верю.

  ЛАД написав:Лукашенко:
"Белорусская армия никакого участия в спецоперации России на Украине не принимала и принимать не намерена..."
Даст какое-то своё название военных действий и введёт войска.
После того, что РФ он предоставил свою территорию, ему верить нельзя.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:22

  fler написав:
  osafly написав:12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629


При чем тут Киев? Обсуждалась колонна возле Николаева. Или вы считаете, что сравнивать колонны под Киевом и Николаевом - это адекватно? :shock:

  osafly написав:Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.


Что за бред?! Где вы увидели, что я публикую нерелевантную информацию?


Что ты мелешь??Здесь люди обсуждают агрессию россии по всей территории Украины...При чем здесь ты?? Прием лекарств пропустил и началась паранойя,или что?? В чем дело?? Что за претензии? Тут все на нервах и переживают за страну,в руках себя держи.Ты мне нахрен не нужен,со своей информацией...Я написал просто от себя то,что написал в этой теме....тебя забыл спросить.
osafly
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