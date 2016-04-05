osafly написав:12км колонна,то вообще ни о чем..Под Киевом со стороны белораши уже который день колонна растянулась на 64км!!! и этой новости уже дня 3,сейчас она остановилась,судя по последним сообщениям BBC- https://www.bbc.com/news/world-europe-60596629
При чем тут Киев? Обсуждалась колонна возле Николаева. Или вы считаете, что сравнивать колонны под Киевом и Николаевом - это адекватно?
osafly написав:Вообще советую не терять связь с реальностью,а пользоваться сторонними источниками информации,переводите переводчиком,если не знаете английского.
Что за бред?! Где вы увидели, что я публикую нерелевантную информацию?
Что ты мелешь??Здесь люди обсуждают агрессию россии по всей территории Украины...При чем здесь ты?? Прием лекарств пропустил и началась паранойя,или что?? В чем дело?? Что за претензии? Тут все на нервах и переживают за страну,в руках себя держи.Ты мне нахрен не нужен,со своей информацией...Я написал просто от себя то,что написал в этой теме....тебя забыл спросить.