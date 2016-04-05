Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:

Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:



18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.

Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).

Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я поясню, что не так.

Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало хаос. Сильный.

Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.

Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, про что никто не рассказал?

Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя).

Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было бы при идеальном варианте, которого нет.



А что теперь? Мобилизацию мы не можем объявить по двум причинам:

1) Масштабная мобилизация подорвет ситуацию внутри страны: политическую, экономическую, социальную.

2) У нас логистика перенапряжена уже сегодня. Загоним многократно больший контингент, а что получим? Украина - здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все застопорится. И управленчески не вытянем - потому что хаос.

И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все обломать.

По потерям: я не знаю, сколько их. Никто не знает. Первые дня два еще был контроль, сейчас никто не знает, что там творится. Можно потерять со связи крупные подразделения. Они могут найтись, а могут рассосаться из-за попадения под атаку. И там даже командиры могут не знать, сколько у них бегает где-то рядом, сколько погибло, сколько в плену. Погибших точно на тысячи счет идет. Может и 10 тысяч, может и 5, а может только 2. Даже в штабе этого точно не знают. Но должно быть ближе к 10ти. И корпуса ЛДНР мы сейчас не считаем - там свой учет.

Сейчас даже если убить Зеленского, взять его в плен - ничего не изменится уже. Там Чечня по уровню ненависти к нам. И сейчас даже те, кто был к нам лоялен, выступают против. Потому что планировали наверху, потому что нам говорили, что такого варианта не будет, если только на нас не нападут. Потому что поясняли, что надо создать максимально достоверную угрозу, чтобы мирно договориться на нужных условиях. Потому что мы изначально готовили протесты внутри Украины против Зеленского. Без учета нашего прямого входа. Вторжения, если проще.

Дальше потери гражданских пойдут в геометрической прогрессии - и сопротивление нам тоже будет только усиливаться. Входить в города пехотой уже пробовали - из двадцати десантных групп только у одной был условный успех. Штурм Мосула вспомните - это ведь правило, так у всех стран было, ничего нового.

Держать в осаде? По опыте военных конфликтов в той же Европе в последние десятилетия (Сербия здесь - самый большой полигон опыта) города в осаде могут находиться годами, и даже функционировать. Гуманитарные конвои из Европы туда - вопрос времени.

У нас условный дедлайн до июня. Условный - потому что в июне у нас не остается экономики, не остается ничего. По большому счету, на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон, просто потому, что в таком перенапряжении ситуация быть не может. Аналитики нет - нельзя просчитать хаос, здесь никто ничего не сможет сказать наверняка. Действовать интуитивно, да еще и на эмоциях - но это ж вам не покер. Ставки будут повышаться, в надежде, что вдруг какой-то вариант прострелит. Беда в том, что мы тоже можем сейчас просчитаться и в один ход потерять все.

По большому счету, у страны нет выхода. Вот просто нет варианта возможной победы, а поражение - все, приплыли вообще. На 100% повторили начало прошлого века, когда решили пнуть слабенькую Японию и получить быструю победу, потом оказалось, что с армией - беда-беда. потом начали войну до победного конца, потом стали большевиков забирать на "перевоспитание" в армию - они ведь маргиналы были, никому неинтересные в массах. А потом никому толком неизвестные большевики подхватили антивоенные лозунги и на них понеслось такое...

Из плюсов: мы все сделали, чтобы не прошел даже намек на массовую отправку "штрафников" на передовую. Отправьте туда зеков и "социально ненадежных", политических (чтобы внутри страны воду не каламутили) - моральный дух армии просто уйдет в минус. А противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Воевать умеет, командиров среднего звена там хватает. Оружие есть. Поддержка у них есть. Мы просто создадим прецедент человеческих потерь в мире. И все.

Чего боимся больше всего: наверху действуют по правилу перекрытия старой проблемы новой проблемой. Во многом по этой причине начался Донбасс 2014 года - нужно было отвести внимание западников от темы русской весны в Крыму, поэтому донбасский кризис вроде бы как должен был оттянуть на себя все внимание и стать предметом торга.



Но там начались еще большие проблемы. Тогда решили продавить Эрдогана на 4 трубы "Южного потока" и вошли в Сирию - это после того, как Сулеймани дал заведомо ложные вводные, чтобы решить свои задачи. По итогу - с Крымом закрыть вопрос не получилось, с Донбассом тоже проблемы есть, Южный поток сжался до 2 труб, а Сирия повисла еще одним головняком (выйдем - снесут Асада, что выставит нас идиотами, но и сидеть - трудно и бесполезно).

Я не знаю, кто придумал "украинский блиц-криг". Если бы нам дали реальные вводные, мы бы как минимум указали, что изначальный план спорный, что надо многое перепроверить. Очень многое. Теперь мы влезли в говно где-то по шею. И непонятно, что делать. "Денацификация" и "демилитаризация" - это не аналитические категории, потому что у них нет четко сформированных параметров, по которым можно определять уровень выполнения или невыполнения поставленной задачи.

Теперь остается ждать, что какой-то ебанутый советник убедит верхи начать конфликт с Европой с требованием снизить какие-то санкции. Или снижают, или война. А если откажут? Теперь я не исключаю, что тогда мы втянемся в настоящий международный конфликт, как Гитлер в 1939. И нам потом нашу Z со свастикой сравняют.

Существует ли вероятность локального ядерного удара? Да. Не в военных целях (ничего не даст - это оружие прорыва обороны), а с целью запугать остальных. Заодно готовится почва все свернуть на Украину - Нарышкин со своим СВР сейчас землю роют, чтобы доказать, что у них там ядерное оружие тайно создавалось. Бл_ть, они сейчас долбят по тому, что мы уже давно изучили и разобрали по косточкам: нельзя здесь доказательства нарисовать на коленке, и наличие специалистов и урана ( у Украины полно обедненного изотопа 238) - это ни о чем. Там производственный цикл такой, что незаметно не сделаешь. "Грязную" бомбу даже не сделаешь незаметно, а то, что их старые АЭС могут давать оружейный плутоний (станции типа РЭБ-1000 дают его в минимальных количествах как "побочный продукт" реакции) - так там американцы такой контроль ввели с подключением МАГАТЭ, что обсасывать тему глупо.

А Вы знаете, что начнется через неделю? Ну, пусть через две даже. Нас сейчас так накроет, что по голодным 90ым скучать начнем. Пока торги закрывали, Набиуллина вроде бы делает нормальные шаги - но это все как пальцем дыру в плотине затыкать. Все равно прорвет, да еще и сильнее. Ни за 3, ни за 5, ни за 10 дней ничего не решится уже.

Кадыров бьет копытом не просто так - у них там свои приключения. Он создал себе имидж самого влиятельного и непобедимого. И если один раз упадет - его снесут свои же. Он больше не будет хозяином тейпа-победителя.

Дальше идем. Сирия. "Ребята продержатся, по Украине все закончится - и там в Сирии снова все укрепим по позициям". А теперь в любой момент там могут дождаться, когда у контингента истощатся ресурсы - и такая жара пойдет... Турция перекрывает проливы - самолетами возить снабжение туда, это как деньгами печь топить.

Заметьте - все это одновременно происходит, мы даже не успеваем все в одну кучу свести. У нас положение, как у Германии в 43-44ом. На старте сразу. Иногда уже теряюсь от этого переутомления, иногда кажется, что все приснилось и это был сон, что все как раньше.

По тюрьмам, кстати, будет хуже. Сейчас гайки начнут закручивать так, чтоб до кровавой сукровицы. Везде. Если честно, то чисто технически это остается единственным шансом удержать ситуацию - мы уже в режиме тотальной мобилизации. Но в таком режиме долго быть нельзя, а у нас со сроками неясность и будет пока только хуже. От мобилизации управление всегда сбивается. Да и представьте: ны рывке можно пробежать стометровку, а выйти на марафонскую дистанцию и дать рывок изо всех сил - плохо. Вот мы с украинским вопросом рванули, как на стометровку, а вписались в марафон по пересеченной местности.

И это я очень-очень кратко рассказал о происходящем.

Из циничного только добавлю, что я не верю в то, что ВВ Путин нажмет на красную кнопку, чтобы уничтожить весь мир.

Во-первых, там не один человек решение принимает, хоть кто-то да соскочит.



А людей там много - нет никакой "единоличной красной кнопки".

Во-вторых, есть некоторые сомнения, что там все успешно функционирует. Опыт показывает, что чем выше прозрачность и контроль, тем легче выявить недочеты. А там, где непонятно, кто и как контролирует, но всегда бравурные отчеты - там всегда все не так. Я не уверен, что система красной кнопки функционирует согласно заявленным данным. К тому же плутониевый заряд надо каждые 10 лет менять.

В-третьих, и это самое мерзкое и грустное, лично я не верю в готовность пожертвовать собой человека, который ни членов Совета Федерации, но своих самых ближайших представителей и министров не подпускает к себе близко. Из-за страха коронавируса или нападения - не важно. Если ты боишься подпустить к себе самых доверенных, то как ты решишься уничтожить себя и своих близких включительно?



Если что - спрашивайте, но могу не отвечать по нескольку дней. Мы в режиме аврала, а задач все больше.

В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».



Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…