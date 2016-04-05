Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:10

Bobua написав: Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно. Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.

голод будет в рф потому что не смотря на их ведущие позиции по экспорту пшеницы и кукурузы этим народ не накормишь. Мяса там своего почти нет.Напомню в сибири мало что растёт, и те продукты которые ранее из средней полосы направлялись на восток - кормить сибирь, сейчас будут направляться на запад кормить застрявшую в полях голодную армию.Кроме того для российских судов скоро начнут закрываться порты и будут они продавать свою пшеницу китаю за 5 копеек. Ну а если запад перестанет покупать их углеводороды то 90е им ещё раем покажутся. По с/х я не спец, но краем уха слышал что посевмат до 80% импортный, (одинаково касается нас и рф), то есть нужна валюта, а если переходить на свой будет большая потеря урожайности.