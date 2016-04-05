Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS: Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки). ..
Навіть початок видається дивним... Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?
Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно. Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360 на місяць Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, кукурудза, манка...) Олія, цукор -- приблизно так само. Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...
Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 04 бер, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Мабуть, дамбаській народ скоро почнуть п..дити на росії так, як зараз п..дять руськіх по всьому світу. Тягнемо час, добиваємось перемир'я, і все буде добре, але "сойтісь по середині", скоріше за все, доведеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS: Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки). ..
Навіть початок видається дивним... Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?
Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно. Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360. Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, курукурд, манка...) Олія, цукор -- приблизно так само. Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS: Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки). ..
Навіть початок видається дивним... Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?
Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно. Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/ А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360 на місяць Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, кукурудза, манка...) Олія, цукор -- приблизно так само. Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...
мы с москалями производим 25% мирового зерна и кукурузы...которые сейчас не поставляются...
Bobua написав:Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.
голод будет в рф потому что не смотря на их ведущие позиции по экспорту пшеницы и кукурузы этим народ не накормишь. Мяса там своего почти нет.
Напомню в сибири мало что растёт, и те продукты которые ранее из средней полосы направлялись на восток - кормить сибирь, сейчас будут направляться на запад кормить застрявшую в полях голодную армию.
Кроме того для российских судов скоро начнут закрываться порты и будут они продавать свою пшеницу китаю за 5 копеек. Ну а если запад перестанет покупать их углеводороды то 90е им ещё раем покажутся. По с/х я не спец, но краем уха слышал что посевмат до 80% импортный, (одинаково касается нас и рф), то есть нужна валюта, а если переходить на свой будет большая потеря урожайности.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS: Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. .................. В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».
Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…