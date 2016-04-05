RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 219220221222223>
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

после 8 марта по прогнозу начинаются морозы. Иногда ночью до минус -10 - 12 градусов - может помогут выгнать оккупантов
akvartal34
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 25.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:41

  vitaliian написав:Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…



Интересная и здравая аналитика,с удовольствием прочел.Кацапам реально будет ж... Главное чтоб евроссыкуны не дали себя запугать и не сняли санкций.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 29.05.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:... Но если интересно озвучу
чекаємо
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:59

  vitaliian написав:
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
..


Навіть початок видається дивним...
Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?

Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.
Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/
А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360 на місяць
Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, кукурудза, манка...)
Олія, цукор -- :wink: приблизно так само.
Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...
Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 04 бер, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 24.08.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мабуть, дамбаській народ скоро почнуть п..дити на росії так, як зараз п..дять руськіх по всьому світу.
Тягнемо час, добиваємось перемир'я, і все буде добре, але "сойтісь по середині", скоріше за все, доведеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12901
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:01

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
..


Навіть початок видається дивним...
Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?

Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.
Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/
А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360.
Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, курукурд, манка...)
Олія, цукор -- приблизно так само.
Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...

десь написано якою студенткою
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28674
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:09

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дн, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
..


Навіть початок видається дивним...
Такий довгий текст -- мав би давати можливість виявити джерело. За стилем, мовними зворотами. Хіба що, це не пряма мова, а вільний переказ?

Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.
Їжі у світі вдвічі більше аніж необхідно: https://www.epravda.com.ua/news/2013/01/10/355353/
А 2000ккал/добу це по нинішніх цінах десь так гривень 360 на місяць
Крупи -- дешеві. ~ 12₴/2000ккал (і це не найгірші: горох, кукурудза, манка...)
Олія, цукор -- :wink: приблизно так само.
Тобто -- навіть у Московії голоду не буде, мабуть...

мы с москалями производим 25% мирового зерна и кукурузы...которые сейчас не поставляются...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6863
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Щодо глобал.голоду -- це якось сумнівно.
голод будет в рф потому что не смотря на их ведущие позиции по экспорту пшеницы и кукурузы этим народ не накормишь. Мяса там своего почти нет.

Напомню в сибири мало что растёт, и те продукты которые ранее из средней полосы направлялись на восток - кормить сибирь, сейчас будут направляться на запад кормить застрявшую в полях голодную армию.

Кроме того для российских судов скоро начнут закрываться порты и будут они продавать свою пшеницу китаю за 5 копеек. Ну а если запад перестанет покупать их углеводороды то 90е им ещё раем покажутся. По с/х я не спец, но краем уха слышал что посевмат до 80% импортный, (одинаково касается нас и рф), то есть нужна валюта, а если переходить на свой будет большая потеря урожайности.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11201
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:16

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11201
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:23

  vitaliian написав:
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
..................
В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».

Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…

Источник не подскажете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 219220221222223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: comandante і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90618
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.