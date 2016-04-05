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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 220221222223>
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:олод будет в рф потому что не смотря на их ведущие позиции по экспорту пшеницы и кукурузы этим народ не накормишь. Мяса там своего почти нет

Не треба не дооцінювати противника, як Путлер не дооцінів нас. Крім того, замість білоруських креветок з'являться китайські. Жити вони будуть гірше, але швидко пристосуються, як Іран.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Источник не подскажете?

https://telegra.ph/Ocenka-perspektiv-Ro ... -FSB-03-04
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:33

за вчера сегодня стали появляться фото сбитых самолетов рф. Стали больше летать или стингеры доехали?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:41

  IgA написав:за вчера сегодня стали появляться фото сбитых самолетов рф. Стали больше летать или стингеры доехали?


Затишье на фронте. Новых колонн спаленых нет, фоткают самолеты.
кажеться все устаканиваеться.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:42

  IgA написав:за вчера сегодня стали появляться фото сбитых самолетов рф. Стали больше летать или стингеры доехали?

Стінгери вже працюють.
Над Черніговом і Меною - два рос.літака збили

https://t.co/zlsu6AMfgr
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 04 бер, 2022 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:46

По слухам Запорожье

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:48

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Напрасно набросились на Успіх.
Он ничего такого не писал.
Бдительность и шпиономания - разные вещи.

Не напрасно. Никакой пользы он пока не принес, только вкусно кушает, включая гуманитарку, и создал громадную информационную пену вокруг себя.
Ещё парочка найдется таких бестолковых в его второй батарее, кто будет лить этот понос всюду - и кому надо, тот сложит общий пазл о том, где они ,что делают,куда направляются. А оно радэньке, что он сказал не все и этого недостаточно для общей картины.
Пусть уже сейчас учится контролировать эфир. На переднем крае будет рашистский Леер, который всё промониторит. И такие "активные" будут сильно демаскировать наши войска.

Пользы он пока не принёс не по своей вине. Изучать автомат или др. оружие по книжкам - пустое дело, сами понимаете.
Никакой полезной для врага информации он не выдал. Я, правда, не видел его фото (не открывались, был плохой интернет у меня?), но, судя по постам, там ничего секретного не было.
По итогу его надолго забанили с несколько странной формулировкой: "Не зливайте інформацію! Тримайте міцно оборону".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:54

  lapay написав:
  vitaliian написав:олод будет в рф потому что не смотря на их ведущие позиции по экспорту пшеницы и кукурузы этим народ не накормишь. Мяса там своего почти нет

Не треба не дооцінювати противника, як Путлер не дооцінів нас. Крім того, замість білоруських креветок з'являться китайські. Жити вони будуть гірше, але швидко пристосуються, як Іран.

Иран никогда не жил хорошо поэтому приспосабливаться там особо и не понадобилось, не сравнивайте восточный и русский менталитет, восток будет терпеть столько сколько нужно (пример сев.корея и Афганистан), а славяне быстро всбунтуются, как во время 1й мировой, собственно последствия этого бунта - приход к власти Керенского, потом Ленина и гражданская война.

Почему в этот раз должно быть иначе? Пуйлу 70 он вот вот переселится, сейчас идёт соревнование кто приеиник группа силовиков с Патрушевым или сидельцы на нефтяных потоках с Сенчиным. Как вы понимаете и тем и другим уже не до Украины.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:55

  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579

Думаю, такое не только в Запорожье. В Харькове последние 3 дня масса эвакуационных поездов. Выезжает довольно много людей. На вокзале не был, но допускаю, что картина похожая.
Сегодня у нас относительно спокойно. Во всяком случае, лучше, чем прошлые дни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:59

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579

Думаю, такое не только в Запорожье. В Харькове последние 3 дня масса эвакуационных поездов. Выезжает довольно много людей. На вокзале не был, но допускаю, что картина похожая.
Сегодня у нас относительно спокойно. Во всяком случае, лучше, чем прошлые дни.

По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%.

Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.

при этом эффективность бомбардировок нулевая, они никак не приближают пуйло к цели. Бомбардировок в глубоком тылу нет вообще, в Ирпене на днях 2сушки и аллигатор сбили. В Харькове тоже сбивали.
vitaliian
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