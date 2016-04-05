Hotab написав:

ЛАД написав: Напрасно набросились на Успіх.

Он ничего такого не писал.

Бдительность и шпиономания - разные вещи. Напрасно набросились наОн ничего такого не писал.Бдительность и шпиономания - разные вещи.

Не напрасно. Никакой пользы он пока не принес, только вкусно кушает, включая гуманитарку, и создал громадную информационную пену вокруг себя.Ещё парочка найдется таких бестолковых в его второй батарее, кто будет лить этот понос всюду - и кому надо, тот сложит общий пазл о том, где они ,что делают,куда направляются. А оно радэньке, что он сказал не все и этого недостаточно для общей картины.Пусть уже сейчас учится контролировать эфир. На переднем крае будет рашистский Леер, который всё промониторит. И такие "активные" будут сильно демаскировать наши войска.