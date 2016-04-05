vitaliian написав:По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%. Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.
Несмотря на большие потери врага, утверждать, что у него что то заканчивается неверно.Он имеет более 6000 самолётов, более 13000 танков и т .д.Да, они рассредоточены по всей территории.Но сам посчитай какой процент мы только уничтожили.И ядрёных боеголовок ок 6000, поэтому западные друзья не хотят вмешиваться, сегодня отказали нам поставить воздушный щит.