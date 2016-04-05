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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:04

  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579


ты сам то смотришь, что постишь :?: Там Мелитополь написано.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:06

  Frant написав:
  IgA написав:за вчера сегодня стали появляться фото сбитых самолетов рф. Стали больше летать или стингеры доехали?

Стінгери вже працюють.
Над Черніговом і Меною - два рос.літака збили

https://t.co/.....

Понять можно, но выкладывать такое не стоит - аргумент для противника для обвинений в нарушении конвенций.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ДРГ?

https://m.youtube.com/watch?v=CLVJlRPWdQY
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%. Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.


Несмотря на большие потери врага, утверждать, что у него что то заканчивается неверно.Он имеет более 6000 самолётов, более 13000 танков и т .д.Да, они рассредоточены по всей территории.Но сам посчитай какой процент мы только уничтожили.И ядрёных боеголовок ок 6000, поэтому западные друзья не хотят вмешиваться, сегодня отказали нам поставить воздушный щит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:12

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579


ты сам то смотришь, что постишь :?: Там Мелитополь написано.

Это просто водяная метка паблика. Видео не обязательно оттуда.
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  #<1 ... 220221222223
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