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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 221222223224225>
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:04

  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579


ты сам то смотришь, что постишь :?: Там Мелитополь написано.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:06

  Frant написав:
  IgA написав:за вчера сегодня стали появляться фото сбитых самолетов рф. Стали больше летать или стингеры доехали?

Стінгери вже працюють.
Над Черніговом і Меною - два рос.літака збили

https://t.co/.....

Понять можно, но выкладывать такое не стоит - аргумент для противника для обвинений в нарушении конвенций.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ДРГ?

https://m.youtube.com/watch?v=CLVJlRPWdQY
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%. Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.


Несмотря на большие потери врага, утверждать, что у него что то заканчивается неверно.Он имеет более 6000 самолётов, более 13000 танков и т .д.Да, они рассредоточены по всей территории.Но сам посчитай какой процент мы только уничтожили.И ядрёных боеголовок ок 6000, поэтому западные друзья не хотят вмешиваться, сегодня отказали нам поставить воздушный щит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:12

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/684777579


ты сам то смотришь, что постишь :?: Там Мелитополь написано.

Это просто водяная метка паблика. Видео не обязательно оттуда.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:18

Несколько сообщений из России.
По его словам, единовременное пособие семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, составит 7 421 000 рублей. Дополнительные выплаты составят 5 миллионов рублей.

Раненные во время спецоперации военнослужащие получат дополнительную выплату в 3 миллиона рублей.

Наши военные с полным пониманием правоты своего дела действуют в ходе спецоперации на Украине, даже после ранения остаются в строю, отметил Путин.

https://www.fontanka.ru/2022/03/04/70486397/

Перлы Кадырова:
Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 4 марта в своём телеграм-канале обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» о взятии Харькова, Киева и других украинских городов, дать бойцам «проявить себя по полной».

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — заявил Кадыров.

Он считает, что «переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо», но там гибнут «наши братья, наши близкие и друзья».

Кадыров уверен, что «все эти переговоры ни к чему не приведут», «чем больше мы тянем, тем больше они придумывают всякие эти бумаги, санкции».

https://www.fontanka.ru/2022/03/04/70486397/

О пропаганде для детей:
— НАТО целенаправленно расширяет зону своего влияния, несмотря на все заявления, которые были сделаны еще в 91-м году США в Москве. Пять волн расширения НАТО привели альянс к границам нашего государства, — сказал Ишков.

— Если бы такой сценарий произошел с Украиной, это могло бы означать, что школьники, которые нас сейчас смотрят, возможно, через 2–3 года пошли бы воевать и отражать нападения на нашу страну
.....
прокомментировал одно из распространённых в соцсетях видео, где ракета попадает в многоэтажку в Киеве.

«Ракета тёмного цвета, её инверсионный свет — белый, характерный для выстрела ракет вооруженных сил Украины, также если бы ракета была российской, то её обломки уже показали бы все телевизионные каналы. Но этого не произошло», — отметил он.

https://www.fontanka.ru/2022/03/03/70485509/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:23

Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.

Международное энергетическое агентство, как уже писала «Фонтанка», подготовило план по сокращению импорта российского газа Европейским союзом. Для этого европейцев попросят снизить температуру в своих домах.

https://www.fontanka.ru/2022/03/04/70486394/
Подчёркнутое стоили бы сделать и нам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:23

ЛАД
Основатель﻿ Gulagu.nеt Владимир Осечкин опубликовал у себя один большой, но очень интересный текст от своего источника в ФСБ - о том, что сейчас происходит в руководстве РФ и как это руководство тщетно пытается избежать краха всей страны, который с огромной вероятностью наступит максимум через пару месяцев.

﻿ Подробней:

https://t.me/gordonuacom/10191﻿﻿
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:28

повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 бер, 2022 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:28

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS:
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
..................
В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».

Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…

Источник не подскажете?
в последние пару дней очень похожие материалы приходят из самых разных источников. От Бутусова до рос оппозиционеров и таких вот "утечек из спецслужб".
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