vitaliian написав:По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%. Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.
Несмотря на большие потери врага, утверждать, что у него что то заканчивается неверно.Он имеет более 6000 самолётов, более 13000 танков и т .д.Да, они рассредоточены по всей территории.Но сам посчитай какой процент мы только уничтожили.И ядрёных боеголовок ок 6000, поэтому западные друзья не хотят вмешиваться, сегодня отказали нам поставить воздушный щит.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 4 марта в своём телеграм-канале обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» о взятии Харькова, Киева и других украинских городов, дать бойцам «проявить себя по полной».
«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — заявил Кадыров.
Он считает, что «переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо», но там гибнут «наши братья, наши близкие и друзья».
Кадыров уверен, что «все эти переговоры ни к чему не приведут», «чем больше мы тянем, тем больше они придумывают всякие эти бумаги, санкции».
— НАТО целенаправленно расширяет зону своего влияния, несмотря на все заявления, которые были сделаны еще в 91-м году США в Москве. Пять волн расширения НАТО привели альянс к границам нашего государства, — сказал Ишков.
— Если бы такой сценарий произошел с Украиной, это могло бы означать, что школьники, которые нас сейчас смотрят, возможно, через 2–3 года пошли бы воевать и отражать нападения на нашу страну ..... прокомментировал одно из распространённых в соцсетях видео, где ракета попадает в многоэтажку в Киеве.
«Ракета тёмного цвета, её инверсионный свет — белый, характерный для выстрела ракет вооруженных сил Украины, также если бы ракета была российской, то её обломки уже показали бы все телевизионные каналы. Но этого не произошло», — отметил он.
Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.
Международное энергетическое агентство, как уже писала «Фонтанка», подготовило план по сокращению импорта российского газа Европейским союзом. Для этого европейцев попросят снизить температуру в своих домах.
ЛАД Основатель Gulagu.nеt Владимир Осечкин опубликовал у себя один большой, но очень интересный текст от своего источника в ФСБ - о том, что сейчас происходит в руководстве РФ и как это руководство тщетно пытается избежать краха всей страны, который с огромной вероятностью наступит максимум через пару месяцев.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS: Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. .................. В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».
Никогда раньше этот источник не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…
Источник не подскажете?
в последние пару дней очень похожие материалы приходят из самых разных источников. От Бутусова до рос оппозиционеров и таких вот "утечек из спецслужб".