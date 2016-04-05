vitaliian написав:По слухам у врага заканчиваются боеприпасы. Но документально подтвердить не могу . По крайней мере калибров уже нет искандеров осталось очень мало а их точность менее 50%. Авиабомбы есть, но потери самолетов за 9 дней запредельные, за пару месяцев можно все растерять.
Несмотря на большие потери врага, утверждать, что у него что то заканчивается неверно.Он имеет более 6000 самолётов, более 13000 танков и т .д.Да, они рассредоточены по всей территории.Но сам посчитай какой процент мы только уничтожили.И ядрёных боеголовок ок 6000, поэтому западные друзья не хотят вмешиваться, сегодня отказали нам поставить воздушный щит.
Какой процент из этих танков Т-80 хотя бы, которые прекрасно жгли 40 лет назад в Афгане, про Арматы помолчим, и какой Т-ХйЕгоЗна выпуска так 65 года, которыми хорошо только Голанские высоты штурмовать, и какой процент в авиации там самолётов младше 20 лет, которые впрочем тоже прекрасно сбиваются определённых условиях даже древней «Иглой»(помолчим за что то натовское года так 2015 разработки, которое не летит на тепло сопла, а просто видит цель с зумом допустим 10-12, и летит чисто на неё)? И где легендарные Гюрзы из «Чистилища», сильные как Пореченков в «Дне»Д»» и мудрые как Слай в «Неудержимых»? Вижу только писюнов из легендарной Майкопской бригады с коэффициентом выхода к мамке около 0.000.... - и то если биндеровцы сырого не схавают.
lapay написав:Не треба не дооцінювати противника, як Путлер не дооцінів нас. Крім того, замість білоруських креветок з'являться китайські. Жити вони будуть гірше, але швидко пристосуються, як Іран
Есть мнение, что Китай всячески способствовал нападению (и соответственно санкциям) из-за того, что у них начала стагнировать экономика и нужен был новый мощный рынок сбыта. Вот китайцы и получили огромный рынок и дешёвые енергоносители и ресурсы. Говорят что уже начали строить новые заводы для поставок в росию.
lapay написав:Не треба не дооцінювати противника, як Путлер не дооцінів нас. Крім того, замість білоруських креветок з'являться китайські. Жити вони будуть гірше, але швидко пристосуються, як Іран
Есть мнение, что Китай всячески способствовал нападению (и соответственно санкциям) из-за того, что у них начала стагнировать экономика и нужен был новый мощный рынок сбыта. Вот китайцы и получили огромный рынок и дешёвые енергоносители и ресурсы. Говорят что уже начали строить новые заводы для поставок в росию.
Вопрос в том, будут ли у россиян деньги на покупку. Этот "рынок сбыта" может очень быстро сдуться до 0 или близко к тому.
Путин: РФ готова к диалогу с Киевом при условии выполнения всех российских требований - чтоб он сдох с такой готовностью:
Москва готова вести диалог с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей», — пояснили в пресс-службе Кремля.
Путин надеется, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров украинская делегация займет «разумную и конструктивную позицию». Встреча, как сообщалось ранее, намечена на конец недели.
Спикер Совета Федерации считает, что Россия и Украина смогут снова восстановить отношения.
«Они (Вооруженные силы РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — цитирует 4 марта Валентину Матвиенко ТАСС.
По ее словам, целью специальной операции России является и то, чтобы от Украины никогда не исходила угроза в сторону РФ.
Ашан» в России вводит ограничение по продаже ряда социально-значимых товаров в одни рукиНе более (в одни руки):▪️10 кг сахара▪️10 бутылок растительного масла▪️5 упаковок муки по 2 кг▪️3 пачки соли▪️10 упаковок макарон▪️10 упаковок риса и других круп.
Деякі скаржаться що сахар тільки по 4 кг
Я думаю ці норми скоро обріжуть і введуть талони
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
ты сам то смотришь, что постишь Там Мелитополь написано.
Ты был на жд вокзале мелитополя? Можешь загуглить его фото и сравнить с кадрами на видео, уже молчу что с Мелитополя никаких эвакуационных поездов нет и не было. А водяными знаками люди продвигают свой канал, маркетинг такой если ты не в курсе. На заборах тоже много чего пишут, советую меньше читать, а больше думать.
ЛАД написав:В Харькове последние 3 дня масса эвакуационных поездов. Выезжает довольно много людей
по Харькову есть ролики на Ютубе но не такие жёсткие
❗️Російський окупант на Харківщині втратив наступальні ресурси і масовано не йде — Синєгубов в національному ефірі щойно
«Вони (ЗСУ) витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону... Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто прощупує — там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили — і все, вони порозбігалися. Була доповідь 10 хвилин тому: наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею. Тобто такі поодинокі випадки, і ворог розуміє, що він вже не пройде... і йому нічого не залишається, як підступно гатити по житлових масивах, по центру міста, у нас тривають артобстріли цілий день, і ракетні також — і по адміністративних будівлях, і по житлових, на жаль, теж», — розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
comandante написав:начали строить новые заводы для поставок в росию
Есть фотографии строительства этих новых заводов? Или по Россия 24 так сказали
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.
Международное энергетическое агентство, как уже писала «Фонтанка», подготовило план по сокращению импорта российского газа Европейским союзом. Для этого европейцев попросят снизить температуру в своих домах.