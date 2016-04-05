Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:54

Ашан» в России вводит ограничение по продаже ряда социально-значимых товаров в одни рукиНе более (в одни руки):▪️10 кг сахара▪️10 бутылок растительного масла▪️5 упаковок муки по 2 кг▪️3 пачки соли▪️10 упаковок макарон▪️10 упаковок риса и других круп.



Деякі скаржаться що сахар тільки по 4 кг



Я думаю ці норми скоро обріжуть і введуть талони

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".