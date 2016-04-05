Ты читать умеешь? Написано же, что это лишь мнение и слухи.
P.S. Тут вопрос вообще не в фото, а в том, как росийские аналитики могли настолько ошибиться в прогнозах. А китайцьі их полностью уделали.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну и главный ресурс - человеческий. Пока что принято решение официальную мобилизацию не объявлять, но потихоньку щипать запас, отправляя в киевский котёл по 5-10 тыс тушек в день, с билетом в один конец, а вдруг победят? Сейчас будут активно блокировать всех на свете скроме скобеевой, пока народ не очнулся. Долгоиграющего плана что с этим делать и как выходить из ситуации нет, считают что победителей не судят и после победы все сразу же снимут санкции, прибегут на поклон и признают новые территории. А Байден будет кланяться ниже всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 23:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:28
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:37
За пуйло воевать готова только скабеева
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:43
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