Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:23

"У России осталось ресурсов на войну до воскресенья (6 марта), после их ждет крах. Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых "мы ранее еще не видели", и они затронут даже Путина", заявил главный расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.





Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны. В частности, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Ну и главный ресурс - человеческий. Пока что принято решение официальную мобилизацию не объявлять, но потихоньку щипать запас, отправляя в киевский котёл по 5-10 тыс тушек в день, с билетом в один конец, а вдруг победят? Сейчас будут активно блокировать всех на свете скроме скобеевой, пока народ не очнулся. Долгоиграющего плана что с этим делать и как выходить из ситуации нет, считают что победителей не судят и после победы все сразу же снимут санкции, прибегут на поклон и признают новые территории. А Байден будет кланяться ниже всех.