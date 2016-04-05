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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Есть фотографии строительства этих новых заводов? Или по Россия 24 так сказали

Ты читать умеешь? Написано же, что это лишь мнение и слухи.
P.S. Тут вопрос вообще не в фото, а в том, как росийские аналитики могли настолько ошибиться в прогнозах. А китайцьі их полностью уделали.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У России осталось ресурсов на войну до воскресенья (6 марта), после их ждет крах. Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых "мы ранее еще не видели", и они затронут даже Путина", заявил главный расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.



Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны. В частности, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.


Ну и главный ресурс - человеческий. Пока что принято решение официальную мобилизацию не объявлять, но потихоньку щипать запас, отправляя в киевский котёл по 5-10 тыс тушек в день, с билетом в один конец, а вдруг победят? Сейчас будут активно блокировать всех на свете скроме скобеевой, пока народ не очнулся. Долгоиграющего плана что с этим делать и как выходить из ситуации нет, считают что победителей не судят и после победы все сразу же снимут санкции, прибегут на поклон и признают новые территории. А Байден будет кланяться ниже всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:43

  Bobua написав:...........
Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Электроотопление?
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