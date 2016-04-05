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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 222223224225
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Есть фотографии строительства этих новых заводов? Или по Россия 24 так сказали

Ты читать умеешь? Написано же, что это лишь мнение и слухи.
P.S. Тут вопрос вообще не в фото, а в том, как росийские аналитики могли настолько ошибиться в прогнозах. А китайцьі их полностью уделали.
comandante
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У России осталось ресурсов на войну до воскресенья (6 марта), после их ждет крах. Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых "мы ранее еще не видели", и они затронут даже Путина", заявил главный расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.



Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны. В частности, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.


Ну и главный ресурс - человеческий. Пока что принято решение официальную мобилизацию не объявлять, но потихоньку щипать запас, отправляя в киевский котёл по 5-10 тыс тушек в день, с билетом в один конец, а вдруг победят? Сейчас будут активно блокировать всех на свете скроме скобеевой, пока народ не очнулся. Долгоиграющего плана что с этим делать и как выходить из ситуации нет, считают что победителей не судят и после победы все сразу же снимут санкции, прибегут на поклон и признают новые территории. А Байден будет кланяться ниже всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 бер, 2022 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:28

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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:37

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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:43

  Bobua написав:...........
Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Электроотопление?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 00:16

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.

Международное энергетическое агентство, как уже писала «Фонтанка», подготовило план по сокращению импорта российского газа Европейским союзом. Для этого европейцев попросят снизить температуру в своих домах.

https://www.fontanka.ru/2022/03/04/70486394/
Подчёркнутое стоили бы сделать и нам.


Роблю що можу...
У березні +13.5° вдома (середнє за 3 виміри на добу). =257Вт/м². Нічна електрика (хтось із влади казав "не економнте, у нас її багато...", але то було до втрати АЕС... :()

Я при колонульовій температрурі в хаті кілька разів спав на печі на дачі (яка вже, скоріше за все під окупантами).
Як перебувати в приміщенні постійно, хз.
Я мерзну вже при +17°С, правда при роботі за комп"ютером.
На дачі можна терпіти холод в хаті, якщо цілий день працювати на вулиці, і заходити лише приготувати поїсти чи попити чай.
Так що мені цікаво, як тобі вдається тримати середню +13.5° вдома.
Ти що у кожусі і валянках спиш?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 00:18

  comandante написав:
  Ukrainian написав:Есть фотографии строительства этих новых заводов? Или по Россия 24 так сказали

Ты читать умеешь? Написано же, что это лишь мнение и слухи.
P.S. Тут вопрос вообще не в фото, а в том, как росийские аналитики могли настолько ошибиться в прогнозах. А китайцьі их полностью уделали.

тут було відео, політехнолога-аналітика,
там аналіз дають такий, який хоче бачити замовник,
так само як наш Держстат намалює те, що йому скажуть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 01:03

No-Fly Zone

Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні, вважає, що США з НАТО могли б забезпечити безполітну зону над Україною – попри занепокоєння, що будуть втягнуті у прямий конфлікт з Росією.

«Українцям потрібно більше ракет «Стінгер», більше «Джавелінів» основних боєприпасів, їм потрібна допомога з протиповітряною обороною. Я би рекомендував – і я впевнений, що для нас це була би гарна ідея – запровадити безполітну зону», – сказав Волкер під час онлайн-конференції цього тижня.

Волкер вважає, що спочатку No-Fly Zone може бути запроваджена над західною Україною та над Києвом. А патрулювати українське небо, за його словами, могли б члени НАТО Британія, Польща і, можливо, Туреччина. «Обґрунтувань для цього (No-Fly Zone) більш ніж достатньо», – вважає Курт Волкер.

Голова Комітету британського парламенту з питань оборони Тобіас Еллвуд теж підтримав часткове закриття українського неба для російської військової авіації і закликав НАТО втрутитись – з огляду на велику кількість українських цивільних жертв.

Експерти припускають, що суто технічно допомогти запровадити безполітну зону над Україною могли б також системи «Патріот» виробництва США, які розташовані на територіях членів НАТО Польщі та Румунії. Принаймні вони б могли перекрити б західну частину України і певну частину правобережної частини України. Київ раніше просив США надати їй «Патріоти», але ще не отримала позитивної відповіді.

Зараз під час війни Україна також попросила МАГАТЕ (міжнародну агенцію ООН з ядерної енергетики) звернутися до НАТО аби закрити авіапростір над українським атомними станціями.

В офисе президента Украины надеются, что военные силы Запада в скором времени «закроют небо» над Украиной для российского врага, его боевых ракет и самолетов, которые бьют не только по критической инфраструктуре, как утверждает оккупант, но и по мирным жителям. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о бесполетной зоне, или, возможно, Украина получит какие-либо средства против ракет/самолетов, Подоляк ответил, что «нет сомнения, что закрыть небо над Украиной остро необходимо».

«Россия использует жесточайшие средства ведения войны. В первую очередь против мирных граждан. Крылатые ракеты, авиабомбардировки мирных городов и жилых кварталов, ударные вертолеты. Любой человек на земле может представить, что это значит: когда на обычный жилой дом падает авиабомба или ракетным ударом уничтожается университет. Мир не должен просто наблюдать за таким жестоким применением воздушных средств», – объяснил Подоляк, прежде всего, для Запада.

Он подчеркнул, что закрыть небо над Украиной – это реальное спасение жизней тысяч людей, которые могут стать жертвами ракетных ударов и авианалетов в ближайшие недели.

Он убежден, что такое решение военно-политического руководства стран НАТО стало бы переломным моментом в войне и «однозначно» повлекло бы за собой быстрое мирное решение.

Советник главы ОП уверен, что Москва не пойдет на прямое столкновение со странами Запада.

«Россия может пойти на убийство, но не самоубийство. Поэтому сейчас нам нужно более решительное поведение западных стран», – подчеркнул он.

Подоляк резюмировал тем, что дипломаты МИД постоянно работают с партнерами на Западе в этом направлении.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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