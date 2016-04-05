Додано: Суб 05 бер, 2022 01:03

Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні, вважає, що США з НАТО могли б забезпечити безполітну зону над Україною – попри занепокоєння, що будуть втягнуті у прямий конфлікт з Росією.



«Українцям потрібно більше ракет «Стінгер», більше «Джавелінів» основних боєприпасів, їм потрібна допомога з протиповітряною обороною. Я би рекомендував – і я впевнений, що для нас це була би гарна ідея – запровадити безполітну зону», – сказав Волкер під час онлайн-конференції цього тижня.



Волкер вважає, що спочатку No-Fly Zone може бути запроваджена над західною Україною та над Києвом. А патрулювати українське небо, за його словами, могли б члени НАТО Британія, Польща і, можливо, Туреччина. «Обґрунтувань для цього (No-Fly Zone) більш ніж достатньо», – вважає Курт Волкер.



Голова Комітету британського парламенту з питань оборони Тобіас Еллвуд теж підтримав часткове закриття українського неба для російської військової авіації і закликав НАТО втрутитись – з огляду на велику кількість українських цивільних жертв.



Експерти припускають, що суто технічно допомогти запровадити безполітну зону над Україною могли б також системи «Патріот» виробництва США, які розташовані на територіях членів НАТО Польщі та Румунії. Принаймні вони б могли перекрити б західну частину України і певну частину правобережної частини України. Київ раніше просив США надати їй «Патріоти», але ще не отримала позитивної відповіді.



Зараз під час війни Україна також попросила МАГАТЕ (міжнародну агенцію ООН з ядерної енергетики) звернутися до НАТО аби закрити авіапростір над українським атомними станціями.



В офисе президента Украины надеются, что военные силы Запада в скором времени «закроют небо» над Украиной для российского врага, его боевых ракет и самолетов, которые бьют не только по критической инфраструктуре, как утверждает оккупант, но и по мирным жителям. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.



Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о бесполетной зоне, или, возможно, Украина получит какие-либо средства против ракет/самолетов, Подоляк ответил, что «нет сомнения, что закрыть небо над Украиной остро необходимо».



«Россия использует жесточайшие средства ведения войны. В первую очередь против мирных граждан. Крылатые ракеты, авиабомбардировки мирных городов и жилых кварталов, ударные вертолеты. Любой человек на земле может представить, что это значит: когда на обычный жилой дом падает авиабомба или ракетным ударом уничтожается университет. Мир не должен просто наблюдать за таким жестоким применением воздушных средств», – объяснил Подоляк, прежде всего, для Запада.



Он подчеркнул, что закрыть небо над Украиной – это реальное спасение жизней тысяч людей, которые могут стать жертвами ракетных ударов и авианалетов в ближайшие недели.



Он убежден, что такое решение военно-политического руководства стран НАТО стало бы переломным моментом в войне и «однозначно» повлекло бы за собой быстрое мирное решение.



Советник главы ОП уверен, что Москва не пойдет на прямое столкновение со странами Запада.



«Россия может пойти на убийство, но не самоубийство. Поэтому сейчас нам нужно более решительное поведение западных стран», – подчеркнул он.



Подоляк резюмировал тем, что дипломаты МИД постоянно работают с партнерами на Западе в этом направлении.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).