Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за санкций, которые западные страны ввели в связи с военной операцией РФ на Украине. С таким прогнозом сегодня на Красноярском экономическом форуме выступил бизнесмен Олег Дерипаска.



«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят „железный занавес“ или не опустят? „Железный занавес“ уже опустили. (…) Кризис (ждет страну — ред.) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — цитирует «Интерфакс» предпринимателя.



На его взгляд, необходимо будет «заново открывать этот занавес». «Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население — ред.) ни в чем не виновато», — подчеркнул Дерипаска.



При этом, полагает он, за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.